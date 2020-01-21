Статус російської як офіційної в регіонах підтримує кожен шостий українець, як другої державної мови - кожен восьмий, - опитування

Статус російської як офіційної в регіонах підтримує кожен шостий українець, як другої державної мови - кожен в

68,5% респондентів, опитаних фондом "Демократичні ініціативи" ім. І. Кучеріва та соціологічною службою Центру Разумкова, виступають за вільне використання російської мови в приватному житті, але збереження української єдиною державною.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Згідно з ним, 68,5% респондентів відповіли, що російська мова може вільно використовуватися в приватному житті, але українська має залишатися єдиною державною, 15% (кожен шостий українець) - за надання російській мові офіційного статусу в окремих регіонах, 11,5% (кожен восьмий українець) - за визнання російської мови державнї разом з українською по всій країні, 5% - не змогли відповісти.

54,8% опитаних вважають безумовно українську мову атрибутом незалежності, 26,3% - швидше вважають, 9,5% - скоріше не згодні, 5,7% - точно не вважають, 3,7% - не змогли відповісти.

56,2% опитаних безумовно вважають, що держслужбовці та керівники країни мають у робочий час спілкуватися державною мовою, 24,3% - скоріше згодні, 9,9% - скоріше не згодні, 4,9% - точно не згодні, 4,7% - не змогли відповісти.

Крім того, 52,7% респондентів безумовно згодні з тим, що ЗМІ повинні бути наповнені продукцією українською мовою не менше ніж на 50%, 25,9% - скоріше згодні, 9,7% - скоріше не згодні, 5% - точно не згодні, 6,7% - не змогли відповісти.

Опитування проводилося 13-18 грудня 2019 року.

Було опитано 2 017 респондентів.

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,3%.

Як повідомляли Українські Новини, Рада прийняла закон про середню освіту з 3 моделями вивчення української мови для нацменшин.

Тим часом українці зможуть безкоштовно вчити українську мову в онлайн-режимі.