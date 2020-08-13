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  • Близько 6% населення Англії можуть бути зараженими на коронавірус, - дослідження
13 серпня 2020, четвер, 16:03 5
Світ 2020-08-13T16:45:28+03:00
Українські Новини
Близько 6% населення Англії можуть бути зараженими на коронавірус, - дослідження

Близько 6% населення Англії можуть бути зараженими на коронавірус, - дослідження

Елизавета Кесельман
Коронавірус, Covid-19, коронавірус в Великобританії
Вакцина. Фото: freepik
Вакцина. Фото: freepik

Британські медики під час дослідження дійшли до висновків, що в Англії коронавірус був у близько 6% населення. Водночас Оксфордська вакцина від коронавірусу показала хороші результати тестування, і до жовтня буде готова. Про це видання повідомляє Reuters.

Зазначається, що близько 100 тис. осіб протестували на антитіла і виявили, що близько 6% з них були інфікованими, а отже, поширюючи цю вибірку на все населення, йдеться про 3,4 млн інфікованих людей.

У Великобританії всього налічується 313,7 тис. випадків коронавірусу, з них 270,9 - в Англії. Тобто, на коронавірус заразилися 0,5% від всіх англійців. Нове дослідження говорить про 6%, що заразилися на коронавірус до кінця червня.

Зокрема в Лондоні антитіла до коронавірус виявили в 13% населення. При цьому серед етнічних меншин людей з антитілами до коронавірус було вдвічі, а іноді і втричі більше, ніж серед англійців.

Дослідники вважають, що через неповне розуміння природи коронавірусу ще не можна однозначно стверджувати, що навіть підтверджена наявність антитіл є запорукою імунітету до інфекції. Таким чином використання цих тестів для дослідження тільки дає більш чітке розуміння масштабу поширення вірусу і того, які групи населення ризикують більше. 

Як повідомляли Українські Новини, Росія заявила про реєстрацію першої вакцини від коронавірусу. Водночас головний санлікар України Ляшко заявив, що в світі є розробки вакцин від коронавірусу кращі, ніж російська.

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