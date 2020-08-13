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  • Тихановська проходить двотижневу самоізоляцію, - МЗС Литви
13 серпня 2020, четвер, 15:28 7
Світ 2020-08-13T16:45:02+03:00
Українські Новини
Тихановська проходить двотижневу самоізоляцію, - МЗС Литви

Тихановська проходить двотижневу самоізоляцію, - МЗС Литви

Елизавета Кесельман
Литва, протести в Білорусі, Світлана Тихановська
Тихановська. Фото: TUT.BY
Тихановська. Фото: TUT.BY

Кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська, яка в терміновому порядку залишила країну за допомогою білоруської влади,  на сьогодні проходить двотижневу самоізоляцію в Литві. Про це заявив глава міністерства Лінас Лінас Антанас Лінкявічюс в ефірі радіостанції Ziniu radijas, передає РБК. 

У Міністерстві закордонних справ Литви заявили, що їй потрібен час для прийняття рішення про подальшу діяльність.

"Дадімо їй час, в якому вона потребує після пережитого стресу, для прийняття рішення і про який сама тоді розповість... Тихановська - не політик, про що сама заявляла, на її плечі випало величезне навантаження, до якого вона, можливо, виявилася неготовою ", - зазначив міністр.

Крім того, на думку Лінас Антанас Лінкявічюс, діяльність головної опонентки Олександра Лукашенка дала поштовх до розуміння того, що "в Білорусі має формуватися громадянське суспільство".

Як повідомляли Українські Новини, глава МЗС Литви розповів, чим шантажували Тихановську перед виїздом.

Крім того, на протестах в Білорусі жінки знову вишикувалися в ланцюзі солідарності. 

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