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03 серпня 2020, понеділок, 22:40 10
Суспільство 2020-08-04T00:30:01+03:00
Українські Новини
В ЮНІСЕФ закликали Кабмін не міняти "Пакунок малюка" на гроші

В ЮНІСЕФ закликали Кабмін не міняти "Пакунок малюка" на гроші

Кира Молчанова
Кабмін, пакунок малюка, Пакет малюка, ЮНІСЕФ
Дитина. Фото: pixabay
Дитина. Фото: pixabay

Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні закликає Кабінет Міністрів замість монетизації допомоги зберегти програму одноразової натуральної допомоги "Пакунок малюка".

Про це сказано в повідомленні пресслужби фонду, передають Українські Новини.

"Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) закликає уряд України зберегти критично важливу програму підтримки сімей з дітьми — "пакунок малюка", який останнім рішенням уряду замінюють грошової виплатою. За даними ЮНІСЕФ, більшість батьків підтримує саме натуральну допомогу у вигляді пакетів", — сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, критично важливо, що ця програма універсальна для всіх сімей, незалежно від їх соціально-економічного статусу.

"Пакунок малюка" об'єднує в собі предмети першої необхідності для догляду за дитиною протягом перших днів життя, матеріали для раннього розвитку дитини і навчальні матеріали для батьків, наприклад, про вакцинації і грудному вигодовуванні.

Тому, крім матеріальної підтримки, сім'я отримує важливу інформацію, яка виховує навички позитивного батьківства і допомагає знизити напругу в підготовці до появи новонародженому.

Протягом двох років ЮНІСЕФ систематично збирав відгуки батьків щодо програми.

Міністерство соціальної політики прислухалося до побажання сімей та покращувало наповнення пакета малюка.

За два роки кількість предметів у пакунку зросла в 2,5 рази.

І якщо у 2018 році тільки 35% батьків обирали пакет, а не грошову виплату, то наразі 8 з 10 сімей хочуть отримувати допомогу саме в натуральному вигляді.

Аналітика ЮНІСЕФ підтверджує економічну ефективність пакунків малюка для сімейного бюджету. Фінансова вартість товарів з пакета малюка обійдеться батькам дорожче на 50-200%.

Згідно з недавнім опитуванням ЮНІСЕФ, позитивний вплив програми на сімейний бюджет відчули 79% бенефіціарів. Майже половині (49%) одержувачів "пакунка малюка" вдалося істотно заощадити на купівлі товарів для немовляти на перших місяцях життя ", — додано в повідомленні.

Батьки, які отримували пакунок, високо оцінюють користь програми і якість наповнення.

В середньому предмети з пакунка малюка оцінюється в 4,8 бала з 5 можливих.

Більше половини одержувачів вважають зміст пакунка достатнім.

"Ми закликаємо уряд продовжити програму "Пакунок малюка", яка підтримує сім'ї новонароджених у всій Україні. Абсолютна більшість батьків підтримують цю ініціативу і констатують її вплив на власний бюджет", — сказала Лотта Сільвандер, глава представництва ЮНІСЕФ в Україні.

Як повідомляли Українськi Новини Кабмін встановив виплату грошової компенсації "пакунка малюка".

До цього Мінсоцполітики мало намір  закупити близько 250 тисяч "пакунків малюка"  для породіль.

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