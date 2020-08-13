У МОЗ розповіли про правила відвідування ресторанів на карантині

У Києві, попри високу захворюваність на коронавірусну інфекцію Covid19 , робота кафе і ресторанів дозволена. У зв'язку з цим Міністертво охорони здоров'я (МОЗ) розповіло про правила відвідування ресторанів в карантин.

Про це йдеться в інфографіці, опублікованій на сторінці МОЗ в соціальній мережі Facebook .

Так, при відвідуванні закладу громадського харчування потрібно:

обробляти руки САНІТАЙЗЕР при вході;

дивитися в меню за допомогою смартфона і QR-коду, а розраховуватися безконтактно;

відпочивати разом з друзями, але не більш як 4 осіб за столиком;

переміщаючись по ресторану, носити маску;

знімати захисну маску безпосередньо перед їжею;

дотримуватися гігієни кашлю і чхання.

Крім того, в МОЗ опублікували відповідну інфографіку.

Правила відвідування громадських місць Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українські Новини, кількість хворих на коронавірусну інфекцію (COVID-19) в Києві 12 серпня порівняно з попередньою добою збільшилася на 133 людини до 10 002 , померлих - на 2 до 149.

12 серпня кількість виявлених випадків захворювання коронавирусной інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 1 592 до 86 140 , кількість померлих від захворювання - на 22 особи до 1 992 в порівнянні з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків зросла на 11,1 %, кількість нових летальних випадків - на 15,8%.