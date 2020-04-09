СБУ знайшла 600 кг бурштину у можливих замовників вбивства активіста

Співробітники Служби безпеки України вилучили 600 кг бурштину у підозрюваних, причетних до підготовки замовного вбивства громадського активіста в Рівному, який бореться з незаконним видобутком бурштину.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

Співробітники спецпідрозділу СБУ під час багатоетапної спецоперації встановили, що підозрювані готують замовне вбивство представника однієї з громадських організацій.

Активіст публічно виступав проти незаконного видобутку бурштину та вирубки лісів у Рівненській та Житомирській областях.

У лютому співробітники СБУ задокументували факти підготовки до вчинення злочину і затримали замовника вбивства.

В ході подальших слідчо-оперативних заходів 8 квітня оперативники спецслужби встановили і виявили місце зберігання підозрюваними незаконно видобутого бурштину.

В ході проведення обшуків в приватному будинку одного з учасників групи, правоохоронці вилучили понад 600 кг "сонячного каменю", підготовленого до продажу.

Тривають слідчі дії.

Бурштин. Фото: прес-служба СБУ

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію видобутку бурштину і введення штрафу за незаконний видобуток у розмірі від 3 тис. до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходв громадян (від 51 тис. гривень до 170 тис. гривень) або позбавлення волі на строк від 2 до 3 років.

Ще 600 кг бурштину співробітники поліції вилучили у вересні 2019 року в ході проведення обшуків у чотирьох учасників злочинної групи в селищі Володимирець (Рівненська область).