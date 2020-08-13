Один військовий загинув, ще 1 поранено на Донбасі

Один український військовослужбовець загинув і ще один зазнав поранення в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) через підрив на невідомому вибуховому пристрої.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 13 серпня, в результаті відхилення від маршруту підірвалися на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил. Один з них, на жаль, загинув, інший зазнав поранення", — сказано в ньому.

Поранеого військового було оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.

На місці події працюють співробітники групи військової прокуратури і військової служби правопорядку.

Всі обставини трагедії з'ясовуються.

Також повідомляється, що з початку поточної доби в районі проведення операції ворожі провокації не зафіксовано.

Наразі ситуація в районі проведення операції залишається стабільною і повністю контрольованою українським військами.

Як повідомляли Українськi Новини, 12 серпня бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню в зоні ООС, втрат не було.

З 27 липня на Донбасі діє повний і всеосяжний режим припинення вогню.