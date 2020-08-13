Один військовий загинув, ще 1 поранено на Донбасі

Один український військовослужбовець загинув і ще один зазнав поранення в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) через підрив на невідомому вибуховому пристрої. Про це сказано в повідомленні пресслужби Міністерства оборони, передають Українські Новини. "Сьогодні, 13 серпня, в результаті відхилення від маршруту підірвалися на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил. Один з них, на жаль, загинув, інший зазнав поранення", — сказано в ньому. Поранеого військового було оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. На місці події працюють співробітники групи військової прокуратури і військової служби правопорядку. Всі обставини трагедії з'ясовуються. Також повідомляється, що з початку поточної доби в районі проведення операції ворожі провокації не зафіксовано. Наразі ситуація в районі проведення операції залишається стабільною і повністю контрольованою українським військами. Як повідомляли Українськi Новини, 12 серпня бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню в зоні ООС, втрат не було. З 27 липня на Донбасі діє повний і всеосяжний режим припинення вогню.