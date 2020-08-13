США не виключають санкцій проти Білорусі та припинення поставок нафти

Держсекретар США Майк Помпео через вчинення насильства проти мирних демонстрантів після президентських виборів в Білорусі не виключає можливість введення санкцій.

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За словами держсекретаря, в США глибоко розчаровані, що вибори не були вільними і чесними.

"Ми ще не визначилися з тим, якою буде належна реакція, але можу сказати одне: ми будемо співпрацювати з нашими європейськими друзями, які цінують свободу і які так само стурбовані тим, що сталося. Ми бажаємо добра білоруському народу і будемо діяти, виходячи з цього", - сказав Помпео.

Він також розповів, що США розглянуть як варіант санкцій, так і рішення щодо постачання нафти.

"Я впевнений, що ми розглянемо всі варіанти. Чи будуть це санкції, або це будуть рішення щодо поставок нафти - це ще тільки належить визначити", - заявив держсекретар, відповідаючи на питання про можливе введення санкцій і припинення поставок нафти Білорусі.

Зараз, за його словами, США спостерігатимуть, як буде розвиватися ситуація в найближчому майбутньому.



Як повідомляли Українські Новини, ЄС пригрозив Білорусі санкціями за насильство і фальсифікацію виборів, у зв'язку з кривавими протестами в країні.

Крім того, президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав протестувальників людьми з кримінальним минулим і безробітними.