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13 серпня 2020, четвер, 13:45 6
Світ 2020-08-13T14:30:03+03:00
Українські Новини
США не виключають санкцій проти Білорусі та припинення поставок нафти

США не виключають санкцій проти Білорусі та припинення поставок нафти

Валерия Драгомирова
США, Білорусь, Санкції, нафта із США, протести в Білорусі, санкції проти Білорусі
Білорусь. Фото: pixabay
Білорусь. Фото: pixabay

Держсекретар США Майк Помпео через вчинення насильства проти мирних демонстрантів після президентських виборів в Білорусі не виключає можливість введення санкцій.

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За словами держсекретаря, в США глибоко розчаровані, що вибори не були вільними і чесними.

"Ми ще не визначилися з тим, якою буде належна реакція, але можу сказати одне: ми будемо співпрацювати з нашими європейськими друзями, які цінують свободу і які так само стурбовані тим, що сталося. Ми бажаємо добра білоруському народу і будемо діяти, виходячи з цього", - сказав Помпео.

Він також розповів, що США розглянуть як варіант санкцій, так і рішення щодо постачання нафти. 

"Я впевнений, що ми розглянемо всі варіанти. Чи будуть це санкції, або це будуть рішення щодо поставок нафти - це ще тільки належить визначити", - заявив держсекретар, відповідаючи на питання про можливе введення санкцій і припинення поставок нафти Білорусі.

Зараз, за його словами, США спостерігатимуть, як буде розвиватися ситуація в найближчому майбутньому.


Як повідомляли Українські Новини, ЄС пригрозив Білорусі санкціями за насильство і фальсифікацію виборів, у зв'язку з кривавими протестами в країні.

Крім того, президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав протестувальників людьми з кримінальним минулим і безробітними.

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