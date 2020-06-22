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22 червня 2020, понеділок, 11:19 12
Економіка 2020-06-22T12:15:02+03:00
Українські Новини
Конфедерація будівельників просить Кабмін відновити ліцензування будівництва

Конфедерація будівельників просить Кабмін відновити ліцензування будівництва

Оксана Соболь
Кабмін, Кабінет Міністрів України, Конфедерація будівельників України, ліцензування будівництва
Будівництво. Фото: litsa.com.ua
Будівництво. Фото: litsa.com.ua

Конфедерація будівельників України просить Кабінет Міністрів вжити заходів для відновлення ліцензування будівництва.

Про це сказано у зверненні організації до уряду, передають Українські Новини.

Згідно з листом, проблеми з ліцензуванням виникли після прийняття Кабміном змін щодо регулювання будівельної галузі, які не узгоджуються з чинним законодавством.

Зокрема, згідно з постановами уряду для провадження господарської діяльності у будівництві потрібен сертифікат, згідно законодавства - ліцензія.

Крім того, не визначено орган ліцензування, через що ліцензіати не можуть зупинити, видалити, відновити або внести зміни у свої ліцензії.

Блокується діяльність великої кількості суб'єктів, що тягне за собою припинення їх діяльності, неможливість участі у тендерах на будівництво об'єктів (у тому числі за державним замовленням).

"Станом на сьогодні, лише за попередніми даними (про які повідомили нам), залишаються без розгляду більш ніж 300 звернень компаній щодо отримання будівельної ліцензії, понад 100 - внесення змін до переліку робіт і послуг і понад 150 - з яким була зупинена діяльність до прийняття змін. Тому, з метою усунення перешкод допуску суб'єктів господарювання до ринку надання будівельних послуг, закликаємо Вас вжити невідкладних заходів щодо відновлення ліцензування будівництва на період, поки не запрацюють нові зміни до порядку здійснення суб'єктами будівництва своєї господарської діяльності", — сказано у зверненні.

Також зазначається, що наразі не може здійснюватися архітектурно-будівельний контроль та нагляд за будь-яким будівництвом, що також ускладнює ситуацію, що склалася.

Як повідомляли Українські Новини, раніше президент конфедерації Лев Парцхаладзе заявляв про спробу заблокувати реформування ДАБІ.

Експертні організації заявляють, що запроваджена реформа архбудконтролю збереже статус-кво в галузі.

13 березня Кабмін вирішив ліквідувати Держархбудінспекції.

При цьому відомство приймає дозвільні документи на будівництво до моменту фактичної ліквідації.

Також Кабінет Міністрів зазначив ліцензування будівельних компаній і ввів замість нього сертифікацію відповідального виконавця будівельних робіт, однак зміни до законодавства ще не внесені.

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