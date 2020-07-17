подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 июля 2020, пятница, 12:10 119
Недвижимость 2020-07-17T13:15:02+03:00
Українські Новини
За полгода квартиры на первичке в Киеве подорожали на 1,6%

За полгода квартиры на первичке в Киеве подорожали на 1,6%

Оксана Соболь
Строительство, цены на жилье, цены на жилье в Киеве, новостройки Киева, Квартиры в Киеве
Строительство в Киеве. Фото: 112 Україна
Строительство в Киеве. Фото: 112 Україна

В июне по сравнению с маем средние цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева снизились на 0,1%, или на 42 гривны до 28 372 гривен/кв. м; с начала года цены на первичном рынке выросли на 1,6%.

Об этом говорится в сообщении информационно-аналитического портала "Столичная недвижимость", передают Українськi Новини.

По сравнению с июнем 2019 года стоимость квартир на первичном рынке увеличилась на 10,1%, за 1 полугодие текущего года - на 1,6%.

Согласно сообщению, на жилье эконом-класса в июне по сравнению с маем средняя цена выросла на 0,1% до 20 277 гривен/кв. м, комфорт-класса - на 0,7% до 25 987 гривен/кв. м.

В бизнес-классе цена выросла на 1% до 41 837 гривен/кв. м, в премиум-классе - на 2,7% до 69 371 гривны/кв. м.

Также сообщается, что большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском районе - 17%, в Шевченковском и Печерском районах - по 14%, в Дарницком - 12%, в Соломенском районе - 11%.

Меньшее количество новостроек предлагалось в Подольском районе - 8%, в Святошинском и Днепровском районах - по 7%, в Деснянском и Оболонском районах - по 5%.

В июне были приостановлены продажи квартир в 5 жилкомплексах.

О начале продаж в новых объектах строительства не сообщается.

Как сообщали Українськi Новини, после снятия жестких ограничений в Киеве вырос спрос на недвижимость.

В прошлом году бесплатное жилье в Киеве получили 324 человека.

Больше новостей о: Строительство цены на жилье цены на жилье в Киеве новостройки Киева Квартиры в Киеве

"Киборг" донецкого аэропорта и еще 5 семей погибши...
Самый дешевый отдых на море. Где провести отпуск н...
В мае цены на столичные новостройки почти застыли...
Стоимость жилья на вторичке в Киеве снижается втор...
В Киеве зафиксировали рекорд вылечившихся от коронавируса
Минобороны планирует в сентябре провести военные учения в ответ на учения России
Новости
Аэропорт "Ивано-Франковск" возобновил работу 13:07
Митинг под Радой
Под Радой пол тысячи активистов устроили митинг, между ними и полицейскими произошла стычка из-за дров 13:04
Львовская область, Киев и еще 6 областей не готовы к смягчению карантина 13:01
Укргазбанк назначил врио предправления Кравца вместо новоназначенного главы НБУ Шевченко 12:50
В Киеве зафиксировали рекорд вылечившихся от коронавируса 12:40
больше новостей
Сегодня в Раде будут голосовать за законопроект, которым предлагается продолжить обучение в школах на русском 07:15
С 1 сентября у медиков вырастет зарплата. На сколько повысят 14:40
Штрафы за нарушение ПДД. Фото: Pixabay
Камеры Авакова оштрафовали грузовой прицеп вместо джипа 16:50
В Эстонии заявили о смерти своего гражданина на Донбассе 21:06
Жара возвращается, но дожди с грозами не отступят. Прогноз погоды на 17 июля 21:00
больше новостей
К концу 21 века население Украины сократится до 17 миллионов, — исследование 19:10
Почти половина украинцев не хотят менять коммунистические названия улиц и городов, — опрос 20:25
Сегодня в Раде будут голосовать за законопроект, которым предлагается продолжить обучение в школах на русском 07:15
Посоветуйтесь с народом, хочет ли он федерацию или унитарное государство, – Кравчук 18:34
Зеленский наградил Кравчука орденом Ярослава Мудрого 21:52
больше новостей
"Голос" перешел в оппозицию
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok