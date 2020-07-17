За полгода квартиры на первичке в Киеве подорожали на 1,6%

В июне по сравнению с маем средние цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева снизились на 0,1%, или на 42 гривны до 28 372 гривен/кв. м; с начала года цены на первичном рынке выросли на 1,6%.

Об этом говорится в сообщении информационно-аналитического портала "Столичная недвижимость", передают Українськi Новини.

По сравнению с июнем 2019 года стоимость квартир на первичном рынке увеличилась на 10,1%, за 1 полугодие текущего года - на 1,6%.

Согласно сообщению, на жилье эконом-класса в июне по сравнению с маем средняя цена выросла на 0,1% до 20 277 гривен/кв. м, комфорт-класса - на 0,7% до 25 987 гривен/кв. м.

В бизнес-классе цена выросла на 1% до 41 837 гривен/кв. м, в премиум-классе - на 2,7% до 69 371 гривны/кв. м.

Также сообщается, что большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском районе - 17%, в Шевченковском и Печерском районах - по 14%, в Дарницком - 12%, в Соломенском районе - 11%.

Меньшее количество новостроек предлагалось в Подольском районе - 8%, в Святошинском и Днепровском районах - по 7%, в Деснянском и Оболонском районах - по 5%.

В июне были приостановлены продажи квартир в 5 жилкомплексах.

О начале продаж в новых объектах строительства не сообщается.

Как сообщали Українськi Новини, после снятия жестких ограничений в Киеве вырос спрос на недвижимость.

В прошлом году бесплатное жилье в Киеве получили 324 человека.