Реформа ДАБІ може спричинити хаос у сфері будівництва, - експерти

Анонсована реформа державного контролю у будівництві може сприяти відновленню корупційних схем та збільшенню обсягу корупційної ренти шляхом сприяння ряду проблемних забудов. Про це йдеться у зверненні ГО "Разом проти корупції", інформує портал rbc.ua.

"Корупція в будівельному контролі завжди мала характер системного явища. Вже багато років існує паралельна до офіційного органу та зрощена з ним мережа посередників, що забезпечують збір коштів із забудовників за видачу дозволів, введення в експлуатацію будівель (так звані 5$ за м кв) під прикриттям силових структур та за покровительства вищих посадовців країни", - зазначають активісти.

На їх думку, анонсована реформа ДАБІ потрібна, оскільки орган на сьогодні є символом корупції. Але, перш за все, має бути усунена системна корупція у будівництві.

"Понад 30 експертними організаціями та Мінрегіоном було напрацьовано Концепцію публічного управління у сфері містобудування – документ, який визначає ключові напрямки подальших структурних, технологічних, законодавчих змін", - додається у зверненні.

Для реалізації справжньої реформи, наголошують в організації, влада має визначитись з політичною фігурою, яка понесе відповідальність у разі провалу реформи, долучати експерті кола до проведення реформи та забезпечити належний комунікаційний супровід реформи.

Разом з тим, ГО "Разом проти корупції" підготувала та направила лист до керівництва країни, в якому закликала зробити наступне:

Провести нараду по реформуванню ДАБІ під головуванням Президента України. Дати можливість професійній експертній спільноті донести до Вас приклади того, що відбувається за лаштунками реформи.

Захистити демократію та забезпечити прозору процедуру експертних обговорень усіх подальших змін та кроків впроваджуваної реформи сфери містобудування, а також виважене та системне реформування галузі.

Сприяти долученню експертів до напрацювання законодавчих змін. Вивести законотворчість у прозоре русло та дати можливість експертним колам підготувати якісні зміни до законодавства.

Дати доручення негайно відновити функціонування системи «Прозора ДАБІ» щодо оприлюднення усіх виданих документів та зобов’язати ДАБІ повернути на місця повноваження щодо видачі документів дозвільного характеру (на даний час всі рішення приймаються в центральному апараті ДАБІ).

Дати доручення негайно внести зміни до Постанов Кабінету Міністрів №218/2020 та 219/2020 та виправити допущені помилки: передати на місця повноваження зі здійснення архітектурно-будівельного контролю, тимчасово повернути ліцензування в будівництві (проєкт змін до постанов підготовлено).

Звернутися до НАБУ щодо їх залучення до опрацювання кейсів системної корупції в ДАБІ.

Сприяти створенню платформи для широкого публічного та експертного обговорення ключових напрямків змін задля впровадження цілісної реформи містобудівної галузі.

Раніше експерти заявили про дискредитацію реформи державного архітектурно-будівельного контролю.

4 травня Кабінет міністрів України звільнив Юрія Васильченка з посади голови Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Раніше в Кабінеті міністрів заговорили про ліквідацію інспекції. зокрема, в Мінрегіон створив робочу групу з фахівців неурядових організацій: BRDO, IDLO, Реанімаційного пакета реформ, Конфедерації будівельників та інших.