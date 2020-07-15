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  • Латвія має намір позбавляти віз і посвідок на проживання за порушення правил самоізоляції
15 липня 2020, середа, 16:33 9
Світ 2020-07-15T18:45:02+03:00
Українські Новини
Латвія має намір позбавляти віз і посвідок на проживання за порушення правил самоізоляції

Латвія має намір позбавляти віз і посвідок на проживання за порушення правил самоізоляції

Елизавета Кесельман
Карантин, Латвія, посвідка на проживання, Віза, Покарання, Перетин кордону, Коронавірус, Коронавірус в Латвії, правила самоізоляції
Латвія. Рига. Фото: pixabay
Латвія. Рига. Фото: pixabay

Латвія, яка відкрила кордони для балтійських країн 15 травня, планує позбавляти посвідок на проживання, а також віз тих, хто порушує правила самоізоляції. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство LETA.

Так, у четвер, влада Латвії підтримала зміни в нормативно-правовій базі, які дозволять анулювати візи і посвідки на тимчасове проживання для громадян третіх країн, що порушують правила самоізоляції. До скасування візи або посвідки на проживання людина має право пояснити свої дії, і кожен випадок буде розглядатися індивідуально.

Порушники самоізоляції також можуть бути оштрафовані до 2000 євро.

Проте рішення ще має схвалити Сейм Латвії.

Крім того, уряд прийняв рішення, за яким з четверга кожен, хто прибуває в країну міжнародними авіарейсами, буде проходити спеціальне анкетування і буде зареєстрований.

Спочатку дані будуть збиратися в паперовому вигляді, але протягом кількох тижнів буде розроблено рішення, яке дозволить реєстрацію в електронній формі. Вимога про реєстрацію також буде поширюватися на тих, хто прибуває в Латвію на приватних літаках і яхтах.

Всіх приїжджих будуть анкетувати і потім, в залежності від того, з якої країни прибула ця людина, дані будуть передані Центру з профілактики та контролю захворювань (ЦПКЗ) і Державної поліції. Після закінчення 14 днів дані мандрівників будуть видалені.

Держсекретар Міністерства охорони здоров'я Дайна Мурмані-Умбрашко повідомила, що метою анкетування буде з'ясувати, які країни мандрівник відвідав за попередні 14 днів до прибуття в Латвію.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Сінгапур анулював паспорт одного зі своїх громадян за порушення правил самоізоляції.

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