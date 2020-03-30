Сінгапур анулював паспорт одного зі своїх громадян за порушення правил самоізоляції

Для підтримки порядку під час карантину, кожна країна зробила різні заходи. Так, в Індії неслухняних громадян розганяли за допомогою сльозогінного газу а в Чечні – поліція за відсутність масок б'є трубами жителів. Тим часом, у Сінгапурі влада анулювала паспорт одного зі своїх громадян за навмисне порушення правил самоізоляції. Про це передає Bloomberg.

Для жителів Сінгапуру влада ввели штраф у $10 тис. або тюремне ув'язнення до 6 місяців. У разі масштабних порушень вводяться обидва покарання.

Проте одному з громадян було прийнято рішення анулювати паспорт. Зазначається, що чоловік повернувся в Сінгапур 19 березня, після чого отримав повідомлення про обов'язкову самоізоляцію на 2 тижні.

Незважаючи на постанову влади, в той же день чоловік поїхав в Індонезію.

В Управлінні з питань імміграції заявили, що чоловік вів себе безвідповідально, порушивши самоізоляцію.

"Враховуючи умисне порушення, Управління з питань міграції скасувало його паспорт і направив справу на розгляд Міністерства охорони здоров'я", — зазначили в Управлінні.

Ануляція паспорта означає, що людина не має прававыехать за кордон, але залишається громадянином Сінгапуру.

Як повідомляли "Українські Новини", у США чоловік заявив, що не боїться коронавірусу і облизав товари в магазині. Його звинуватили в тероризмі.