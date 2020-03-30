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  • Сінгапур анулював паспорт одного зі своїх громадян за порушення правил самоізоляції
30 березня 2020, понеділок, 18:47 14
Світ 2020-03-30T20:00:02+03:00
Українські Новини
Сінгапур анулював паспорт одного зі своїх громадян за порушення правил самоізоляції

Сінгапур анулював паспорт одного зі своїх громадян за порушення правил самоізоляції

Елизавета Кесельман
Карантин, Сингапур, Коронавірус
Сінгапур. Фото: pixabay
Сінгапур. Фото: pixabay

Для підтримки порядку під час карантину, кожна країна зробила різні заходи. Так, в Індії неслухняних громадян розганяли за допомогою сльозогінного газу а в Чечні – поліція за відсутність масок б'є трубами жителів. Тим часом, у Сінгапурі влада анулювала паспорт одного зі своїх громадян за навмисне порушення правил самоізоляції. Про це передає Bloomberg.

Для жителів Сінгапуру влада ввели штраф у $10 тис. або тюремне ув'язнення до 6 місяців. У разі масштабних порушень вводяться обидва покарання.

Проте одному з громадян було прийнято рішення анулювати паспорт. Зазначається, що чоловік повернувся в Сінгапур 19 березня, після чого отримав повідомлення про обов'язкову самоізоляцію на 2 тижні.

Незважаючи на постанову влади, в той же день чоловік поїхав в Індонезію.

В Управлінні з питань імміграції заявили, що чоловік вів себе безвідповідально, порушивши самоізоляцію.

"Враховуючи умисне порушення, Управління з питань міграції скасувало його паспорт і направив справу на розгляд Міністерства охорони здоров'я", — зазначили в Управлінні.

Ануляція паспорта означає, що людина не має прававыехать за кордон, але залишається громадянином Сінгапуру.

Як повідомляли "Українські Новини", у США чоловік заявив, що не боїться коронавірусу і облизав товари в магазині. Його звинуватили в тероризмі.

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