підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Життя
  • Lifestyle
  • У Раків буде продуктивний день, а Козерогам варто проявити обачність, — гороскоп від Глоби на сьогодні
13 серпня 2020, четвер, 11:15 11
Lifestyle 2020-08-13T11:49:19+03:00
Українські Новини
У Раків буде продуктивний день, а Козерогам варто проявити обачність, — гороскоп від Глоби на сьогодні

У Раків буде продуктивний день, а Козерогам варто проявити обачність, — гороскоп від Глоби на сьогодні

Елена Новикова
Гороскоп, Гороскоп на кожний день, Гороскоп на сьогодні, Павло Глоба
Гороскоп від Павла Глоби на 13 серпня. Фото: pixabay
Гороскоп від Павла Глоби на 13 серпня. Фото: pixabay

Тоді як у серпні представників 4 знаків зодіаку чекатиме фінансовий успіх, сьогодні астролог не рекомендує вирішувати важливі питання, працювати з документами. Проте в цей день слід остаточно визначитися в своїх бажаннях, адже є шанс, що їх вдасться втілити в життя. Детальніше про те, що чекає представників всіх знаків у четвер, 13 серпня, розповів Павло Глоба.

Овен

Овнів чекає безтурботний день, який подарує незабутні моменти. Тепло і ніжність у відносинах з коханою людиною робитимуть представників цього знака щасливішими. Чекайте романтичного сюрпризу.

Телець

День подарує зустріч з впливовою людиною. У четвер все зміниться на краще. День вдалий для комунікацій і нових знайомств. Ідеї Тельців почнуть реалізовуватися.

Близнюки

Близнюкам Зірки рекомендують більше часу перебувати на свіжому повітрі. У представників цього знака в четвер з'являться нові ідеї та відкриються нові можливості.

Рак

День для Раків виявиться максимально продуктивним. Усі завдання представники знаку виконають оперативно. Проблеми вже позаду, тому можете продовжувати натхненно працювати.

Лев

Перша половина дня для Лева буде не дуже продуктивною. Ймовірно, вони будуть неуважні й занадто розслаблені. Астролог радить виспатися і зайнятися нескладними справами.

Діва

У четвер Діви будуть користуватися підвищеною увагою з боку протилежної статі. Зірки не радять фліртувати з незнайомцями, якщо у представників цього знака є постійний партнер.

Терези

У Терезів не передбачається значних приводів для тривог. Є всі шанси провести день позитивно і з продуктивним результатом.

Скорпіон

Присвятіть вільний час плануванню. Хороший день для духовних пошуків. Зірки рекомендують Скорпіонам переконатися в тому, що вони довели розпочате до кінця і зробили все, що могли, щоб їх робота була виконана найкращим чином.

Стрілець

Стрільцям у четвер вдасться реалізувати заплановані плани на день. Будьте уважними, адже велика ймовірність конфліктних ситуацій з партнерами або начальством, у результаті яких представники знаку можуть постраждати.

Козеріг

Проявляйте обережність, адже плітки й злі язики постараються нашкодити. Не втручайтеся в чужі розмови, а тим більше в суперечки.

Водолій

Сприятливий день для прийняття важливих рішень, початку нової діяльності. Можливо, у Водоліїв з'явиться можливість змінити щось у своєму житті. Вони зможуть успішно довести до кінця розпочаті справи.

Риби

Неповторність і загадковість Риб притягатиме представників протилежної статі. Ймовірно відновлення старих симпатій, про яких представники знаку ніколи не забували.

Як повідомляли Українські Новини, 7 серпня Венера перейшла в знак Рака. Астролог розповіла, що чекати від цього періоду і які є ризики.

Також синоптик прогнозує, що теплий вересень змінить аномально холодний жовтень.

Більше новин про: Гороскоп Гороскоп на кожний день Гороскоп на сьогодні Павло Глоба

У Києві вже понад 10 тис. випадків коронавірусу. За добу — 133 нових хворих
В Україні новий антирекорд — на коронавірус захворіли 1 592 людини за добу
Новини
ОПЗЖ вимагає відставки міністра юстиції за спробу заборонити "Партію Шарія" 12:15
У ЗСУ рекордна кількість нових випадків коронавірусу - захворіли майже 50 осіб 11:50
Квартири на вторинному ринку в Києві у липні подорожчали на 2,4% 11:48
Нацбанк підвищив курс гривні. Офіційний курс валют у четвер 11:40
Депутат Ради Грищук і його дружина захворіли на коронавірус 11:31
більше новин
До НАБУ та інших антикорупційних органів немає довіри, вони неефективні і безуспішно витрачають мільярди з держбюджету, - експерти 15:28
Верещук: будівництво Київської обхідної дороги розпочнеться в 2021 р. 20:46
Експерт оцінив шанси Притули на виборах: стане мером, коли Вакарчук стане президентом 15:02
"Всі на робочих місцях": в ОАСК прокоментували оголошення п'ятьох суддів в розшук 12:04
Партія
"Наш край" Сумщини на чолі з Деркачем візьме участь у виборах до рад усіх рівнів 13:55 Фото
більше новин
Кожен сьомий споживач Хмельниччини боргує за доставку газу 14:48 Прес-реліз
Український розвідник загинув на Донбасі при виконанні бойового завдання 08:48
В Україні кількість нових випадків COVID-19 зростає другий день поспіль 09:27
Сергій Притула. Фото: facebook.com/sеrhiyprytula
"Голос" вирішив висунути кандидатом в мери Києва телеведучого Притулу 16:22
Мінфін розмістив ОВДП на 4,9 млрд гривень і $ 189,8 млн 17:27
більше новин
Україна віднесла Австрію до "зеленої зони" і дозволила в'їзд без карантину
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok