Помідори в півтора раза дешевші, ніж огірки. Яка ціна на овоч

Вартість помідор на Півдні країни України знизилися до мінімального рівня в 2020 році і вже нижче, ніж ціни на огірки в той час, як на Західній Україні на гуртовому ринку "Шувар" продають яблука по 15-25 грн/кг. Про це повідомляє видання EastFruit, передають Українські Новини.

Станом на ранок 14 липня, гуртові ціни на помідори в південних регіонах впали до мінімального рівня за рік. Крім того, ціни на тепличні томати дешевші, ніж на огірки.

"Вранці овочівники укладали угоди з продажу оптових партій червоних тепличних помідорів не дорожче ніж 10 грн/кг (37 центів США за кг), хоча при реалізації продукції дрібним гуртом можна було виручити до 12 грн/кг (44 центи) за кг цих овочів. При цьому огірок можна було продати навіть по 15 грн/кг (55 центів), тобто в півтора раза дорожче, ніж червоний помідор", – йдеться в повідомленні.

Крім того, вартість рожевого помідора, який зазвичай продають дорожче, майже за такою ж ціною, як і червоний, круглий. У середньому, жовті помідори продають по 15 грн/кг, тобто за тією ж ціною, що і огірки.

Ціна на чорний помідор значно дорожча. У середньому, вартість на томат коливається в межах від 20 до 35 грн/кг ($0,74-1,29 за кг), залежно від сорту, якості та обсягу пропонованої партії.

В той час, фермери сподіваються, що через різке падіння цін, збільшитися кількість гуртових покупців, які останнім часом істотно знизилася. Як повідомляють аналітики, це сталося через сезону збирання продукції в центральні і західні регіони країни, що дозволяє оптовикам економити на транспорті, закуповуючи продукцію ближче до зон реалізації.

Раніше Українські Новини повідомляли, ціни на диню в середньому на 26% вищі, ніж на початку сезону минулого року. Перші партії динь пропонують за ціною 25-35 грн/кг ($0,93-1,30/кг).

На ринку з'явилися ранні херсонські кавуни, гуртова ціна на ягоду становитиме 20 грн/кг (близько 75 центів США).