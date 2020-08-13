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13 серпня 2020, четвер, 08:18 10
Суспільство 2020-08-13T08:45:01+03:00
Українські Новини
До кінця карантину — 19 днів. Що дозволено

До кінця карантину — 19 днів. Що дозволено

Надежда Комендантова
Карантин, Закінчення карантину, Карантин в Україні, Правила карантину, Адаптивний карантин
Карантин. Фото. Pixabay
Карантин. Фото. Pixabay

Сьогодні розпочався 155-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.

Рішення про продовження адаптивного карантину до 31 серпня було прийнято на засіданні Кабміну 22 липня.

До цієї дати залишилося 19 днів.

Згідно з новими нормами, залежно від епідемічної ситуації області будуть розділені на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червоної" зони.

Критеріями поділу залишаться заповненість ліжок, відведених під госпіталізацію хворих на коронавірусну інфекцією в лікарнях, кількість тестувань на 100 тис. населення, динаміка збільшення кількості нових випадків, коефіцієнт виявлення захворювання.

Згідно з опублікованою Міністерством охорони здоров'я інфографіці, в "зеленій зоні" необхідно користуватися масками, також там буде діяти обмеження на проведення масових заходів (не більше 1 людина на 5 кв. м), на заповненість кінотеатрів (50% від загальної кількості місць) та на перевезення пасажирів (тільки сидячі місця).

У "жовтій зоні" до вищевказаних обмежень додається заборона на відвідування установ, де можуть перебувати люди похилого віку.

У "помаранчевій зоні" забороняється діяльність готелів, робота розважальних закладів у нічний час, планові госпіталізації, будуть закриті спортзали, дитячі оздоровчі табори, а також передбачені обмеження для масових заходів.

У "червоній зоні" забороняється робота громадського транспорту, відвідування освітніх закладів, торгових центрів, кафе і ресторанів.

З метою запобігання розповсюдження на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 8 серпня ухвалив рішення закрити контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду на адміністративному кордоні з Кримом.

Згідно з рішенням уряду, КПВВ буде закрито з 8:00 9 серпня по 8:00 30 серпня.

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним щонайменше протягом 10 днів; у лікарнях залишиться менше 50% пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін продовжив адаптивний карантин до кінця літа.

При цьому з 1 серпня в залежності від епідемічної ситуації регіони країни поділили на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червоної" зони.

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