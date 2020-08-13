Після повернення з Єгипту українцям не потрібно проходити ізоляцію: які правила діють для туристів

З 8 липня Єгипет оновив правила в'їзду для іноземців, в тому числі і для українців. Так, після приїзду в країну туристи зобов'язані надати довідку про негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зроблений не раніше ніж за 72 години до в'їзду.

Зазначалося, що обмеження не поширюється на іноземців, які прибувають в туристичні зони Шарм-еш-Шейха, Таби, Хургади, Марса-Алам і Мерса-Матрух.

Якщо туристи вирішать виїхати за межі курортів, їм не дозволять це зробити без наявності негативних ПЛР-тестів.

Незважаючи на це, Україна не вводила жодних додаткових правил і обмежень для туристів, які повертаються з Єгипту на батьківщину. Так, міністр міністр інфраструктури Владислав Криклій 15 липня заявив про те, що українським туристам після повернення з Єгипту не потрібно буде проходити двотижневу обсервацію або робити тест на коронавірус.

Це означає, що українці можуть вільно перетинати кордон України після відпочинку в Єгипті.

Як повідомляли Українські Новини, 1 липня Єгипет відновив авіасполучення.

Крім того, до 31 жовтня у Єгипті скасували візовий збір через пандемію коронавіруса.