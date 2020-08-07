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07 серпня 2020, пʼятниця, 11:25 10
Суспільство 2020-08-07T12:15:02+03:00
Українські Новини
Правила в'їзду для іноземців змінив Єгипет

Правила в'їзду для іноземців змінив Єгипет

Валерия Драгомирова
Єгипет, Пандемія, Пандемія коронавірусу, ПЛР-тести
Єгипет. Фото: pixabay
Єгипет. Фото: pixabay

В Єгипті з 8 серпня вимагатимуть від іноземців довідку про негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зроблений не раніше, ніж за 72 години до в'їзду.

Таке рішення підписав прем'єр-міністр Мустафа Мадбул, пише "Європейська правда" з посиланням на El Balad.

Рішення стосується всіх іноземців, у тому числі громадян України.

Нове правило застосовуватиметься до всіх мандрівникам, які прибувають морським, повітряним або наземним транспортом.

Однак обмеження не поширюється на іноземців, які прибувають в туристичні зони Шарм-еш-Шейха, Таби, Хургади, Марса-Алама і Мерса-Матруха.

Якщо туристи вирішать виїхати за межі курортів, їм не дозволять це зробити без наявності негативних ПЛР-тестів.

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