Правила в'їзду для іноземців змінив Єгипет

В Єгипті з 8 серпня вимагатимуть від іноземців довідку про негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зроблений не раніше, ніж за 72 години до в'їзду. Таке рішення підписав прем'єр-міністр Мустафа Мадбул, пише "Європейська правда" з посиланням на El Balad. Рішення стосується всіх іноземців, у тому числі громадян України. Нове правило застосовуватиметься до всіх мандрівникам, які прибувають морським, повітряним або наземним транспортом. Однак обмеження не поширюється на іноземців, які прибувають в туристичні зони Шарм-еш-Шейха, Таби, Хургади, Марса-Алама і Мерса-Матруха. Якщо туристи вирішать виїхати за межі курортів, їм не дозволять це зробити без наявності негативних ПЛР-тестів. Як повідомляли Українські Новини, українці можуть їздити в Чорногорію без обмежень. Раніше вчені розкрили таємницю захоплення Стародавнього Єгипту.