Правила в'їзду для іноземців змінив Єгипет

В Єгипті з 8 серпня вимагатимуть від іноземців довідку про негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус , зроблений не раніше, ніж за 72 години до в'їзду.

Таке рішення підписав прем'єр-міністр Мустафа Мадбул, пише "Європейська правда" з посиланням на El Balad.

Рішення стосується всіх іноземців, у тому числі громадян України.

Нове правило застосовуватиметься до всіх мандрівникам, які прибувають морським, повітряним або наземним транспортом.

Однак обмеження не поширюється на іноземців, які прибувають в туристичні зони Шарм-еш-Шейха, Таби, Хургади, Марса-Алама і Мерса-Матруха.

Якщо туристи вирішать виїхати за межі курортів, їм не дозволять це зробити без наявності негативних ПЛР-тестів.

Як повідомляли Українські Новини, українці можуть їздити в Чорногорію без обмежень.

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