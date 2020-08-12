У середині серпня на Хрещатику в Києві проведуть шкільний ярмарок

У той час, як вступна кампанія до вишів розпочалася 1 серпня, Київська міська державна адміністрація (КМДА) вирішила провести на центральній вулиці міста Хрещатику шкільний ярмарок 15-16 серпня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби КМДА, передають Українські Новини.

"Для забезпечення столичних школярів необхідними для нового 2020/2021 навчального року товарами на Хрещатику в ці вихідні пройде тематичний загальноміський ярмарок. Про це йдеться в розпорядженні КМДА № 1186. Шкільний ярмарок проходитиме 15 і 16 серпня з 09:00 до 20:00", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, за інформацією організатора заходу - комунального підприємства "Київський міський магазин", поки участь в ярмарку підтвердили 35 виробників і дистриб'юторів.

Вони представлять великий асортимент товарів, серед яких, зокрема, шкільна форма, рюкзаки та портфелі, одяг і взуття для школярів, канцтовари, необхідні аксесуари тощо.

Монтаж конструкцій і обладнання, необхідного для організації та проведення заходу, буде провадитися з 9:00 14 серпня, демонтаж - до 20:00 17 серпня.

Місцем проведення ярмарку була обрана непарна сторона нижнього тротуару вулиці Хрещатик від будинку № 13/2 до будинку № 23-А (в межах вулиць Архітектора Городецького і Богдана Хмельницького).

Міська влада звертає увагу учасників шкільного ярмарку на необхідність дотримуватися маскового режиму і соціальної дистанції, адже в столиці продовжують діяти протиепідемічні обмеження.

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