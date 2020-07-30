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30 липня 2020, четвер, 18:55 11
Події 2020-07-30T20:30:02+03:00
Українські Новини
За напад на синагогу розшукується Юлій Цезар

За напад на синагогу розшукується Юлій Цезар

Кира Молчанова
Синагога, Напад, Розшук злочинців
Поліція в Маріуполі шукає Юлія Цезаря. Фото: прес-служба поліції Донецької області
Поліція в Маріуполі шукає Юлія Цезаря. Фото: прес-служба поліції Донецької області

Поліція Донецької області розшукує Юлія Цезаря за скоєний напередодні напад на синагогу та її охоронця.

Про це повідомляє пресслужба поліції Донецької області.

"Юлій Цезар-Галарьирогайлальирозр Ілліч, 27.09.1991 року народження, який обґрунтовано підозрюється в нападі на працівника синагоги в Маріуполі. Зловмисник переховується від органів досудового розслідування", - йдеться в орієнтуванні поліції.

У поліції вважають, що цей чоловік міг скоїти напад з хуліганських спонукань.

"Прикмети: зріст 170 см, худорлявої статури, волосся темне. Використовує одяг різного кольору. Востаннє чоловіка бачили 29.07.2020 року поблизу селища Виноградне в Маріуполі. Він був одягнений у чорні спортивні штани та чорну пайту з довгим рукавом. Рухався у бік с. Сопіно з господарською сумкою в клітинку. Особлива прикмета - волосся на скронях".

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський відзначає низький рівень антисемітизму в Україні.

До цього в 2019 році в Україні помітно знизився рівень антисемітизму.

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