У мене єврейська кров і я Президент, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський напередодні свого візиту в Ізраїль дав велике інтерв'ю виданню The Times of Israel, в якому зазначив, що в Україні найнижчий рівень антисемітизму в Європі, а він сам має єврейську кров.

Журналіст запитав чи немає в українців побоювань, що, поминаючи жертви Голокосту в Україні, їх звинуватять у вбивствах євреїв і зазначив, що, за словами Ефраїма Зуроффа, який очолює ізраїльський офіс Центру Симона Візенталя, "тисячі українців взяли участь у злочинах Голокосту", пише "Страна".

"У мене єврейська кров. І я президент. І нікого це не хвилює, вірно? Нікому немає справи. Ніхто не питає мене про це. Звичайно, в Україні, як і скрізь у світі, зараз і в минулому, є відсоток людей, які не бачать нікого, крім своєї нації. Те ж саме відбувається під час Другої світової війни і під час окупації фашистською Німеччиною України. Таке ж складне ставлення було продемонстровано єврейського народу в радянський час. Ми все це знаємо. Але зараз ми також прекрасно знаємо, що найнижчий рівень антисемітизму в Україні. Звичайно, у нас є відсоток радикальних людей, але це дуже маленький. І саме тому я не боюся опору планам із будівництву меморіалу в Бабиному Яру", - сказав Зеленський.

На питання журналіста які традиції в родині Президента - єврейські чи православні, Зеленський сказав, що у нього була звичайна радянська єврейська сім'я.

"Більшість єврейських сімей в Радянському Союзі не були релігійними. Ви знаєте, що релігії не існувало в радянській державі як такої", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році в Україні помітно знизився рівень антисемітизму.

Зеленський також упевнений в тому, що в Україні немає антисемітизму.