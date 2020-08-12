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12 серпня 2020, середа, 11:27 5
Верховна Рада і партії 2020-08-12T12:15:01+03:00
Українські Новини
Підвищення мінімальної зарплати Рада розгляне на позачерговому засіданні 25 серпня

Підвищення мінімальної зарплати Рада розгляне на позачерговому засіданні 25 серпня

Надежда Комендантова
Верховна Рада, Мінімальна зарплата, народні депутати, засідання Верховної Ради, підвищення мінімальної зарплати
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народа
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народа

Верховна Рада проведе урочисте засідання з нагоди Дня незалежності 24 серпня та позачергове пленарне засідання 25 серпня, тоді як Кабмін анонсував підвищення мінімальної зарплати до 5 тис. гривень з вересня.  

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура, повідомляють Українські Новини.

"Затверджено дати наступних засідань ВР! 24.08.2020 — урочисте засідання на честь Дня Незалежності. 25.08.2020 — позачергова сесія ВР", — написав він.

При цьому раніше депутат від "Слуги народу", голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що 25 серпня парламентарі мають намір розглянути питання збільшення мінімальної зарплати з 4,7 тис. до 5 тис. гривень.

Як повідомляли Українськi Новини, 6 серпня Президент Володимир Зеленський запропонував Раді збільшити мінімальну зарплату з 4,7 тис. до 5 тис. гривень і розраховує на підтримку Радою цієї ініціативи до вересня.

Наразі мінімальна щомісячна зарплата становить 4 723 гривні без вирахування податків.

 
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