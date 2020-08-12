Підвищення мінімальної зарплати Рада розгляне на позачерговому засіданні 25 серпня

Верховна Рада проведе урочисте засідання з нагоди Дня незалежності 24 серпня та позачергове пленарне засідання 25 серпня, тоді як Кабмін анонсував підвищення мінімальної зарплати до 5 тис. гривень з вересня

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура, повідомляють Українські Новини.

"Затверджено дати наступних засідань ВР! 24.08.2020 — урочисте засідання на честь Дня Незалежності. 25.08.2020 — позачергова сесія ВР", — написав він.

При цьому раніше депутат від "Слуги народу", голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що 25 серпня парламентарі мають намір розглянути питання збільшення мінімальної зарплати з 4,7 тис. до 5 тис. гривень.

Як повідомляли Українськi Новини, 6 серпня Президент Володимир Зеленський запропонував Раді збільшити мінімальну зарплату з 4,7 тис. до 5 тис. гривень і розраховує на підтримку Радою цієї ініціативи до вересня.

Наразі мінімальна щомісячна зарплата становить 4 723 гривні без вирахування податків.