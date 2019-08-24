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24 серпня 2019, субота, 11:08 18
Суспільство 2019-08-24T11:32:36+03:00
Українські Новини
У Києві розпочався альтернативний Марш захисників України

У Києві розпочався альтернативний Марш захисників України

Марш захисників у Києві на День незалежності. Фото: Анастасія Гевко
Марш захисників у Києві на День незалежності. Фото: Анастасія Гевко

Сьогодні, 24 серпня, після офіційного Маршу гідності, який пройшов на честь Дня незалежності України, розпочався Марш захисників. Про це передає кореспондент Українських Новин з місця подій.

Так, повідомляється, що 11 тисяч чоловік почали альтернативний Марш захисників України з нагоди Дня незалежності в центрі Києва. Хода почалася об 11:00 у Парку Тараса Шевченка.

Учасники пройдуть по бульвару Шевченка у напрямку Бессарабського ринку і далі по Хрещатику до Майдану Незалежності.

Будь-яких порушень правопорядку не зафіксовано.

За даними організаторів, всього на Марші очікується близько 10 тисяч людей.

Марш захисників у Києві на День незалежності. Фото: Анастасія ГевкоМарш захисників у Києві на День незалежності. Фото: Анастасія Гевко

Також зафіксували першу машину з колони Автомайдану.

Як повідомляли Українські Новини, офіційні урочисті заходи з нагоди Дня незалежності завершилися в Києві.

Урочисті заходи розпочалися о 9:30 на Майдані Незалежності і завершили о 10:30. Спочатку присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих воїнів антитерористичної операції. Потім військові акапельно виконали гімн України. Також гімн заспівала співачка Тіна Кароль. Після цього співачка Аліна Паш виконала реп-композицію. Потім почався виступ Президента Володимира Зеленського. Крім того, він нагородив орденами правоохоронців.

Раніше Українські Новини публікували програму заходів у Києві до Дня незалежності в 2019 році.

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