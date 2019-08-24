У Києві розпочався альтернативний Марш захисників України

Сьогодні, 24 серпня, після офіційного Маршу гідності, який пройшов на честь Дня незалежності України, розпочався Марш захисників. Про це передає кореспондент Українських Новин з місця подій.\r\nТак, повідомляється, що 11 тисяч чоловік почали альтернативний Марш захисників України з нагоди Дня незалежності в центрі Києва. Хода почалася об 11:00 у Парку Тараса Шевченка.\r\n\r\nУчасники пройдуть по бульвару Шевченка у напрямку Бессарабського ринку і далі по Хрещатику до Майдану Незалежності.\r\nБудь-яких порушень правопорядку не зафіксовано.\r\n\r\nЗа даними організаторів, всього на Марші очікується близько 10 тисяч людей.\r\nМарш захисників у Києві на День незалежності. Фото: Анастасія Гевко\r\nТакож зафіксували першу машину з колони Автомайдану.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, офіційні урочисті заходи з нагоди Дня незалежності завершилися в Києві.\r\nУрочисті заходи розпочалися о 9:30 на Майдані Незалежності і завершили о 10:30. Спочатку присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих воїнів антитерористичної операції. Потім військові акапельно виконали гімн України. Також гімн заспівала співачка Тіна Кароль. Після цього співачка Аліна Паш виконала реп-композицію. Потім почався виступ Президента Володимира Зеленського. Крім того, він нагородив орденами правоохоронців.\r\nРаніше Українські Новини публікували програму заходів у Києві до Дня незалежності в 2019 році.