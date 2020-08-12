Три знаки зодіаку сьогодні зіштовхнуться з перешкодами в справах, — астролог

Після того, як за гороскопом на вівторок зірки обіцяли успіх у справах для Левів, Козерогів і Риб , за гороскопом на сьогодні, 12 серпня, Тельців, Терезів і Стрільців чекають перешкоди у багатьох сферах життя. Детальніше про астрологічний прогноз для представників цих знаків зодіаку на середу, 12 серпня, розкажуть Українські Новини.

Телець

Тельців чекає складний і суперечливий день, протягом якого має бути зіштовхнутися з помилковими обіцянками і марними очікуваннями. Зірки радять в цей день у всьому проявляти обачність і не ризикувати. Протягом всієї середи можуть виникати проблеми, представникам цього знаку варто шукати компроміси, щоб не доводити ситуацію до конфлікту.

Терези

Терезам в середу слід відмовитися від експериментів. Слід рухатися второваним шляхом і в справах керуватися перевіреними методами. Не виключено, що в цей день чекають фінансові втрати. Велику частину часу Терези приділятимуть побутовим питанням та домашнім справам. У цей день важливо розібратися в своїх почуттях, думках і вчинках. Не виключено, що незабаром відбудуться зміни.

Стрілець

Стрільців чекає неоднозначний день. У середу може відбутися погіршення самопочуття. Буде складно сконцентруватися на головному і визначитися з основними пріоритетами. В особистому житті і любовних відносинах намітиться якийсь підйом. Також зірки запевняють, що в середу несподівана звістка змусить представників цього знака похвилюватися, вони почнуть діяти необдумано і спішно.

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