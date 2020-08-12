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  • Три знаки зодіаку сьогодні зіштовхнуться з перешкодами в справах, — астролог
12 серпня 2020, середа, 05:20 6
Lifestyle 2020-08-12T07:00:04+03:00
Українські Новини
Три знаки зодіаку сьогодні зіштовхнуться з перешкодами в справах, — астролог

Три знаки зодіаку сьогодні зіштовхнуться з перешкодами в справах, — астролог

Елена Новикова
Гороскоп, Гороскоп на кожний день, Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на 12 серпня. Фото: pixabay
Гороскоп на 12 серпня. Фото: pixabay

Після  того, як за гороскопом на вівторок зірки обіцяли успіх у справах для Левів, Козерогів і Риб, за гороскопом на сьогодні, 12 серпня, Тельців, Терезів і Стрільців чекають перешкоди у багатьох сферах життя. Детальніше про астрологічний прогноз для представників цих знаків зодіаку на середу, 12 серпня, розкажуть Українські Новини.

Телець

Тельців чекає складний і суперечливий день, протягом якого має бути зіштовхнутися з помилковими обіцянками і марними очікуваннями. Зірки радять в цей день у всьому проявляти обачність і не ризикувати. Протягом всієї середи можуть виникати проблеми, представникам цього знаку варто шукати компроміси, щоб не доводити ситуацію до конфлікту.

Терези

Терезам в середу слід відмовитися від експериментів. Слід рухатися второваним шляхом і в справах керуватися перевіреними методами. Не виключено, що в цей день чекають фінансові втрати. Велику частину часу Терези приділятимуть побутовим питанням та домашнім справам. У цей день важливо розібратися в своїх почуттях, думках і вчинках. Не виключено, що незабаром відбудуться зміни.

Стрілець

Стрільців чекає неоднозначний день. У середу може відбутися погіршення самопочуття. Буде складно сконцентруватися на головному і визначитися з основними пріоритетами. В особистому житті і любовних відносинах намітиться якийсь підйом. Також зірки запевняють, що в середу несподівана звістка змусить представників цього знака похвилюватися, вони почнуть діяти необдумано і спішно.

Як повідомляли Українські Новини 7 серпня Венера перейшла в знак Рака . Астролог розповіла, що чекати від цього періоду і які є ризики.

Також синоптик прогнозує, що  цього тижня в Україні активізуються атмосферні фронти, збільшиться хмарність.

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