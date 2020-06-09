У центрі Києва через аварію на підстанції дві сотні будинків залишилися без світла

На підстанції "Вокзальна" у Києві сталася аварія у вівторок, 9 червня. У результаті в центрі міста без електропостачання залишилися близько 200 житлових будинків.

Знеструмлено близько 200 житлових будинків через аварію на підстанції "Вокзальна". Відразу після отримання сигналу на місце виїхали аварійні бригади. Зараз клієнтів під'єднують до резервних джерел живлення.

Про це повідомляє Інформатор з посиланням на ДТЕК.

У цей момент світло відсутнє в будинках по вулицях: Бульварно-Кудрявська, Саксаганського, Толстого, Пирогова, бульвар Шевченка, Коцюбинського, Хмельницького, Жилянська, Перемоги, Січових Стрільців, Студентська, Петлюри, Вєтрова, Гончара, Дмитрівська, Чеховський, Велика Житомирська, Стрітенська, Златоустівська, Ярославів Вал, Антоновича, Велика Васильківська, Пушкінська, Паньківська, Хрещатик, Тарасівська, Ділова, Дарвіна, Круглоуніверситетська, Шовковична та Малевича.

Попередня причина відключення — пошкодження воронки на одній із вихідних ліній розподільного пункту.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін хоче змінити тарифи на електроенергію для населення. Також в Україні хочуть розділити тарифи на транспортування і постачання електроенергії і зробити дві окремі платіжки.