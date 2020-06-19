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19 червня 2020, пʼятниця, 13:30 8
Суспільство 2020-06-19T14:45:02+03:00
Українські Новини
У трьох районах Києва до 30 червня відключать гарячу воду: список адрес

У трьох районах Києва до 30 червня відключать гарячу воду: список адрес

Ирина Николенко
Відключення води, Гаряча вода, Помпова станція
У Києві відключать гарячу воду. Фото: pixabay
У Києві відключать гарячу воду. Фото: pixabay

У Києві почали проводити гідравлічні випробування теплових мереж з 12 травня, гарячу воду відключать у 3 районах столиці до 30 червня. Про це повідомляє пресслужба "Київтеплоенерго", передають Українські Новини.

До 30 червня гарячої води не буде в трьох районах: Подільському, Святошинському та Шевченківському.

Список адрес у Подільському районі

У Подільському районі гарячої води не буде по вулицях Гречка Маршала, Володимира Сальського, Стеценко та Тираспольської.

Список адрес у Святошинському районі

У Святошинському районі гарячої води не буде за адресами: проспект Перемоги, вул. Кулібіна, Чистякова, Галаганівська, Стрийська, Червонозаводська, Червонозаводский провулок, Туполєва Академіка.

Список адрес у Шевченківському районі

У Шевченківському районі гарячої води не буде за адресами: проспект Перемоги, вул. Баумана, Гончарова, Естонська, Кирпоноса, Невська, Ружинська, Салютна, Саратовська, Туполєва Академіка, Ігоря Турчина, Уссурійський провулок, Данила Щербаківського, Марка Безручка, Килинова, Краснодарська, Муромська, Олександрівська, Стеценко, Тешебаєва.

Раніше Українські Новини повідомляли, у ряді житлових масивів Києва можливий перебій водопостачання 19-21 червня у зв'язку з ремонтом помпової станції.

Також Українські Новини повідомили про графіки відключень води в Києві.

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