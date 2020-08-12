підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Кабмін
  • Кабмін призначив заступником міністра культури "грантоїда" Шевченка, який критикував Зеленського
12 серпня 2020, середа, 15:46 11
Кабмін 2020-08-12T17:15:02+03:00
Українські Новини
Кабмін призначив заступником міністра культури "грантоїда" Шевченка, який критикував Зеленського

Кабмін призначив заступником міністра культури "грантоїда" Шевченка, який критикував Зеленського

Надежда Комендантова
Тарас Шевченко, Призначення на посаду, Міністр культури
Тарас Шевченко. Фото:facebook.com/shevchenko.taras
Тарас Шевченко. Фото:facebook.com/shevchenko.taras

Кабінет Міністрів призначив заступником міністра культури і інформаційної політики Тараса Шевченка, який під час передвиборної компанії критикував Володимира Зеленського.

Про це представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Шевченко був помічником депутатів Верховної Ради.

Також він є засновником і директором громадського об'єднання "Центр демократії і верховенства права".

У 2005 році спільно з колегами заснував громадську організацію "Інститут Медіа Права" і очолив її.

З липня 2006 року указом президента України був призначений членом Національної комісії з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі при президентові України.

Як повідомляли Українські Новини, раніше прем'єр-міністр  Шмигаль підтримав Олександра Ткаченка на пост міністра культури, який незабаром після призначення на пост  заявив, що не можна забороняти показ фільмів з російськими акторами з чорного списку .

 

Більше новин про: Тарас Шевченко Призначення на посаду Міністр культури

Члени правління НБУ в червні отримали великі відпускні
Кількість нових випадків COVID-19 в Київській області збільшилася в 1,6 раз
Новини
Україна припинила співпрацю в сфері культури в рамках СНД 17:01
МОЗ змінив критерії для "червоної" і "помаранчевої" зони карантину 16:58
Влада скасувала вибори на Донбасі через страх програти, – Бойко 16:55
У Кличка профінансують до 50% вартості житла при придбанні пільговими категоріями киян 16:40
В Одесі рух на дорогах паралізувало через потужну зливу з грозою та повалені дерева 16:31
більше новин
До НАБУ та інших антикорупційних органів немає довіри, вони неефективні і безуспішно витрачають мільярди з держбюджету, - експерти 15:28
Ціна на яйця росте через тиск НАБУ на агрохолдинги, - Асоціація постачальників торговельних мереж 11:45
"Всі на робочих місцях": в ОАСК прокоментували оголошення п'ятьох суддів в розшук 12:04
Експерт оцінив шанси Притули на виборах: стане мером, коли Вакарчук стане президентом 15:02
Мітинг в Луганській області
Луганщина бунтує: в Сєвєродонецьку вимагали місцевих виборів і звільнення Гайдая, - ЗМІ 20:11
більше новин
Видавництво "Ранок" відправило в школи нові підручники для 3-го та 7-го класів 10:03 Прес-реліз
"ОПОРА" розповіла, як голосувати за новим бюлетенями на найближчих місцевих виборах 07:05
Ціна на яйця росте через тиск НАБУ на агрохолдинги, - Асоціація постачальників торговельних мереж 11:45
В Україні кількість нових випадків COVID-19 зростає другий день поспіль 09:27
Україна демонструє більш глибоке падіння, ніж світова економіка. Прогноз Мінекономіки 09:33
більше новин
На протестах у Білорусі затримали 9 українців, а також побили українського фотокореспондента
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok