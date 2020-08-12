Кабмін призначив заступником міністра культури "грантоїда" Шевченка, який критикував Зеленського

Кабінет Міністрів призначив заступником міністра культури і інформаційної політики Тараса Шевченка, який під час передвиборної компанії критикував Володимира Зеленського.

Про це представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Шевченко був помічником депутатів Верховної Ради.

Також він є засновником і директором громадського об'єднання "Центр демократії і верховенства права".

У 2005 році спільно з колегами заснував громадську організацію "Інститут Медіа Права" і очолив її.

З липня 2006 року указом президента України був призначений членом Національної комісії з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі при президентові України.

Як повідомляли Українські Новини, раніше прем'єр-міністр Шмигаль підтримав Олександра Ткаченка на пост міністра культури, який незабаром після призначення на пост заявив, що не можна забороняти показ фільмів з російськими акторами з чорного списку .