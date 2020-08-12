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12 серпня 2020, середа, 21:00 12
Суспільство 2020-08-12T21:30:01+03:00
Українські Новини
Вночі в Карпатах похолодає до +7: прогноз погоди в Україні на четвер

Вночі в Карпатах похолодає до +7: прогноз погоди в Україні на четвер

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз погоди, погода в Україні
Прогноз погоди в Україні Фото: pixabay
Прогноз погоди в Україні Фото: pixabay

У той час, як в середу, 12 серпня, в Україну прийшов атмосферний фронт з похолоданням, за прогнозом погоди на четвер, 13 серпня, в Києві без опадів, мінлива хмарність, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +20...+22 градуси, вночі +11...+13 градусів.

Про це Гідрометеорологічний центр повідомив Українським Новинам.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +19...+26 градусів; на Закарпатті вночі +10...+15 градусів, вдень +24...+29 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі +8...+13 градусів, вдень +15...+20 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +23...+25 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +23...+25 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +25...+27 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, вдень +17...+24 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7... +14 градусів, вдень +18...+25 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +18...+24 градуси; в Донецькій області вночі +11...+16 градусів, вдень +20...+25 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+18 градусів, вдень +22...+29 градусів.

У Криму мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м /с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +24...+29 градусів.

У Ялті вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Температура вночі +15...+17 градусів, вдень +26...+28 градусів.

12 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +24...+26 градусів, в Дніпрі біля Києва +23 градуси.

Погода в Україні 13 серпня від Укргідрометцентр.Погода в Україні 13 серпня від Укргідрометцентр.

Як повідомляли Українські Новини, згідно  з прогнозом погоди в останній місяць літа  можливі навіть заморозки.

Тим часом,  синоптик дав докладний прогноз до кінця літа в Україні

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