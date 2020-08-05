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05 серпня 2020, середа, 20:54 8
Силові структури 2020-08-05T21:45:01+03:00
Українські Новини
СБУ затримала ексбойовика батальйону "Схід", який брав участь у боях у районі Донецького аеропорту

СБУ затримала ексбойовика батальйону "Схід", який брав участь у боях у районі Донецького аеропорту

Ирина Николенко
СБУ, Бойовики, Затримання бойовиків
СБУ затримала ексбойовика батальйону
СБУ затримала ексбойовика батальйону "Схід". Фото: СБУ

Колишнього бойовика незаконних збройних формувань, який брав участь в бойових діях проти підрозділів антитерористичної операції затримала в Донецькій області Служба безпеки України. Про це повідомляє пресслужба відомства, передають Українські Новини.

Правоохоронці встановили, що у 2014 році житель Маріуполя добровільно приєднався до лав так званого "батальйону Схід". На "посаді" кулеметника він перебував на позиціях бойовиків у районі Донецького аеропорту, а також в Авдіївці і Пісках.

"У 2015 році зловмисник залишив угруповання і виїхав на територію РФ, де переховувався від правосуддя", — сказано в повідомленні.

Колишнього бойовика після того, як він прибув на підконтрольну українській владі територію, затримали.

Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Раніше Українські Новини повідомляли, в Києві затримали колишнього бойовика так званого збройного формування "Самооборона Криму".

Служба безпеки затримала так званого куратора керівників самопроголошеної "Донецької народної республіки".

Також Служба безпеки України встановила, що соціальні виплати отримували бойовики так званої "Донецької народної республіки".

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