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30 липня 2020, четвер, 09:24 8
Суспільство 2020-07-30T10:45:03+03:00
Українські Новини
Укрзалізниця запустила новий потяг у Карпати

Укрзалізниця запустила новий потяг у Карпати

Ольга Фандорина
відпочинок в Карпатах, Укразалізниця, відновлення поїздів
Поїзд
Поїзд

Акціонерне товариство "Укрзалізниця", яка збільшує кількість поїздів у туристичних напрямках, запускає поїзд "№217/218 Київ - Рахів" в Карпати. Потяг відправиться з Києва 3 серпня і курсуватиме по непарних днях, а з Рахова — 4 серпня і курсуватиме по парних днях. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Квитки на цей поїзд вже є у продажу, їх можна придбати на офіційному сайті компанії або в залізничних касах.

Також Укрзалізниця попереджає про заходи безпеки у поїздах.

Для посадки в поїзд пасажири обов'язково повинні одягнути захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал і при посадці у вагон. Враховуючи заходи безпеки пасажирам рекомендується якомога менше пересуватися по вагонах.

Як повідомляли Українські Новини, цього літі Укрзалізниця вже оголошувала про запуск додаткових поїздів у туристичних напрямках і вже відновила близько половини пасажирських поїздів, які курсували до карантину.

Раніше також Українські Новини зібрали повний список всіх поїздів, які курсують на морські курорти і туристичні напрямки під час карантину.

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