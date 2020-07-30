Укрзалізниця запустила новий потяг у Карпати

Акціонерне товариство "Укрзалізниця", яка збільшує кількість поїздів у туристичних напрямках, запускає поїзд "№217/218 Київ - Рахів" в Карпати. Потяг відправиться з Києва 3 серпня і курсуватиме по непарних днях, а з Рахова — 4 серпня і курсуватиме по парних днях. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Квитки на цей поїзд вже є у продажу, їх можна придбати на офіційному сайті компанії або в залізничних касах.

Також Укрзалізниця попереджає про заходи безпеки у поїздах.

Для посадки в поїзд пасажири обов'язково повинні одягнути захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал і при посадці у вагон. Враховуючи заходи безпеки пасажирам рекомендується якомога менше пересуватися по вагонах.

Як повідомляли Українські Новини, цього літі Укрзалізниця вже оголошувала про запуск додаткових поїздів у туристичних напрямках і вже відновила близько половини пасажирських поїздів, які курсували до карантину.

Раніше також Українські Новини зібрали повний список всіх поїздів, які курсують на морські курорти і туристичні напрямки під час карантину.