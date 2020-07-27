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  • У київському парку Шевченка відкрився "Кіновернісаж під відкритим небом": графік показів
27 липня 2020, понеділок, 10:20 7
Афіша 2020-07-27T12:15:03+03:00
Українські Новини
У київському парку Шевченка відкрився "Кіновернісаж під відкритим небом": графік показів

У київському парку Шевченка відкрився "Кіновернісаж під відкритим небом": графік показів

Ирина Николенко
кінотеатр, Кіно, Парк Шевченка, Кіновернісаж під відкритим небом
Кінотеатр. Фото: freepik
Кінотеатр. Фото: freepik

В той час, як в Україні дозволили відновити роботу кінотеатри, в Києві стартував "Кіновернісаж під відкритим небом". Літні кінопокази відбуваються біля пам'ятника Т. Шевченку в однойменному парку, передають Українські Новини.

Покази найкращих українських фільмів останніх років проходитимуть з 25 липня по 15 вересня щодня. Вхід на всі покази безкоштовний, початок о 20:30.

У програмі авторське кіно, гучні прем'єри, стрічки, які зібрали найбільшу касу і отримали призи на кінофестивалях, дитяче та підліткове кіно та інше.

У жителів і гостей столиці є можливість дивитися стрічки на великому екрані в безпечному середовищі, не наражаючи на небезпеку себе і близьких у період пандемії коронавіруса.

Місце проведення: вул. Л. Толстого, вул. Терещенківська, парк Шевченка.

Раніше Українські Новини повідомляли, в Україні  пройшов онлайн-фестиваль "Тиждень італійського кіно".

Тим часом, режисер і колишній політв'язень Олег Сенцов отримає з державного бюджету 1 мільйон доларів, щоб зняти свій другий фільм "Носоріг", який раніше виграв конкурс на фінансову підтримку від Польського кіноінституту.

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