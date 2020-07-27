У київському парку Шевченка відкрився "Кіновернісаж під відкритим небом": графік показів

В той час, як в Україні дозволили відновити роботу кінотеатри, в Києві стартував "Кіновернісаж під відкритим небом". Літні кінопокази відбуваються біля пам'ятника Т. Шевченку в однойменному парку, передають Українські Новини. Покази найкращих українських фільмів останніх років проходитимуть з 25 липня по 15 вересня щодня. Вхід на всі покази безкоштовний, початок о 20:30. У програмі авторське кіно, гучні прем'єри, стрічки, які зібрали найбільшу касу і отримали призи на кінофестивалях, дитяче та підліткове кіно та інше. У жителів і гостей столиці є можливість дивитися стрічки на великому екрані в безпечному середовищі, не наражаючи на небезпеку себе і близьких у період пандемії коронавіруса. Місце проведення: вул. Л. Толстого, вул. Терещенківська, парк Шевченка. Раніше Українські Новини повідомляли, в Україні пройшов онлайн-фестиваль "Тиждень італійського кіно". Тим часом, режисер і колишній політв'язень Олег Сенцов отримає з державного бюджету 1 мільйон доларів, щоб зняти свій другий фільм "Носоріг", який раніше виграв конкурс на фінансову підтримку від Польського кіноінституту.