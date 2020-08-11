У Києві знову зростає кількість нових хворих COVID-19. За добу захворіли 123 людини

В Києві 10 серпня кількість нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію у порівнянні з попередньою добою збільшилася на 123 до 9 687.

Про це повідомив мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Ще у 123 жителів столиці виявили коронавірус за минулу добу, 12 з них - діти. На сьогодні в столиці вже 9 687 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - написав він.

Серед захворілих 54 жінки у віці від 19 до 78 років, 57 чоловіків у віці від 20 до 79 років, 8 дівчаток від 1 до 17 років і 4 хлопчика від 4 до 16 років.

Також захворіли 4 медика.

У лікарні столиці 10 серпня госпіталізували 17 пацієнтів, решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 33 людини.

Всього коронавірус подолали 3 247 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання за добу зафіксовано в Дарницькому районі - 39, Деснянському - 17 і Дніпровському - 15.

Як повідомляли Українськi Новини, 10 серпня кількість нових захворювань на коронавірусну інфекцію Covid-19 в Україні зросла на 1 158 випадків до 83 115, кількість померлих від захворювання — на 29 осіб до 1 951, при цьому кількість нових випадків зросла на 14,9%, кількість нових летальних випадків — на 16%.

Тим часом в Офісі Президента заявили, що смертність від коронавірусу збільшиться до 40-50 випадків на день у разі щодобового захворювання на коронавірус більш як 2 тис. осіб.