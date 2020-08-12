підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Спорт
  • "Шахтар" пройшов у півфінал Ліги Європи і встановив рекорд. Як закінчилися матчі 1/4 турніру
12 серпня 2020, середа, 11:16 7
Спорт 2020-08-12T12:00:01+03:00
Українські Новини
"Шахтар" пройшов у півфінал Ліги Європи і встановив рекорд. Як закінчилися матчі 1/4 турніру

"Шахтар" пройшов у півфінал Ліги Європи і встановив рекорд. Як закінчилися матчі 1/4 турніру

Александр Савич
Футбол, ФК
Ліга Європи УЄФА. Фото: uefa.com
Ліга Європи УЄФА. Фото: uefa.com

Вчора ввечері, 11 серпня, в Німеччині відбулися останні матчі 1/4 стадії Ліги Європи. Таким чином стали відомі всі півфіналісти розіграшу єврокубка.  Про це повідомляє офіційний сайт UEFA.

Донецький "Шахтар" обіграв швейцарський "Базель" з рахунком 4:1. За гірників відзначилися Жуніор Мораес, Тайсон, Алан Патрік і Додо. На чотири м'ячі "Шахтаря" швейцарський клуб зміг відповісти лише одним голом Ріккі ван Вольфсвінкеля.

Своїм виходом до півфіналу Ліги Європи "Шахтар" встановив своєрідний рекорд — жодній команді за межами топ-5 ліг Європи не вдавалося вийти в півфінал ЛЄ більше разів, ніж гірникам. Для донецької команди це третій вихід у півфінал кубка в історії (з огляду на період, коли турнір називався Кубок УЄФА).

У наступній стадії Ліги Європи донецький "Шахтар" зіграє з міланським "Інтером". Матч відбудеться 17 серпня.

У другому чвертьфіналі зустрічалися англійський "Вулверхемптон" й іспанська "Севілья". Мінімальну перемогу здобув іспанський клуб — 0: 1 за рахунок голу Лукаса Окампоса.

На початку гри англійці не реалізували пенальті — помилка Рауля Хіменеса дорого коштувала "Вулверхемптону". У кінцівці зустрічі "Севілья" змогла розкрити оборону противника і вийти вперед. Єдиний гол і став у підсумку вирішальним.

У півфіналі "Севілья" зіграє з англійським "Манчестер Юнайтед". Матч відбудеться 16 серпня.

Нагадаємо, що за спеціальними правилами в цьому році чвертьфінали і півфінали проходять в одноматчевому форматі.

Як повідомляли Українські новини, в Україні на футбольні матчі дозволили пускати глядачів.

Також в "Шахтарі" розповіли, чому відмовили Луческу.

Більше новин про: Футбол ФК "Шахтар" Ліга Європи

В Україні кількість нових випадків COVID-19 зростає другий день поспіль
Грошова база і маса активно зростають
Новини
B2B jewelry та благодійний фонд
Всеукраїнська асоціація ювелірів започаткувала акцію допомоги лікарям 12:19 Фото
"Всі на робочих місцях": в ОАСК прокоментували оголошення п'ятьох суддів в розшук 12:04
У липні населення надавало перевагу депозитам у валюті 11:37
Сьогодні стартують матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів. "Аталанта" зустрінеться з "ПСЖ" 11:31
Підвищення мінімальної зарплати Рада розгляне на позачерговому засіданні 25 серпня 11:27
більше новин
До НАБУ та інших антикорупційних органів немає довіри, вони неефективні і безуспішно витрачають мільярди з держбюджету, - експерти 15:28
Ціна на яйця росте через тиск НАБУ на агрохолдинги, - Асоціація постачальників торговельних мереж 11:45
Мітинг в Луганській області
Луганщина бунтує: в Сєвєродонецьку вимагали місцевих виборів і звільнення Гайдая, - ЗМІ 20:11
"Всі на робочих місцях": в ОАСК прокоментували оголошення п'ятьох суддів в розшук 12:04
АМКУ не має законного права відмовити у задоволенні нашої спільної з китайськими партнерами заявки на концентрацію акцій ПАТ "Мотор Cіч", - DCH 14:33
більше новин
Видавництво "Ранок" відправило в школи нові підручники для 3-го та 7-го класів 10:03 Прес-реліз
"ОПОРА" розповіла, як голосувати за новим бюлетенями на найближчих місцевих виборах 07:05
Ціна на яйця росте через тиск НАБУ на агрохолдинги, - Асоціація постачальників торговельних мереж 11:45
Як пройшла друга ніч протестів у Білорусі. Перестрілки, барикади, побиття і коктейлі Молотова 08:53
"Одеса - не Бейрут!". У порту Південний мітингували проти зберігання майже 10 тис. тонн селітри під відкритим небом 15:52
більше новин
До кінця карантину — 20 днів. Що дозволено
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok