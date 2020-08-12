"Шахтар" пройшов у півфінал Ліги Європи і встановив рекорд. Як закінчилися матчі 1/4 турніру

Вчора ввечері, 11 серпня, в Німеччині відбулися останні матчі 1/4 стадії Ліги Європи. Таким чином стали відомі всі півфіналісти розіграшу єврокубка. Про це повідомляє офіційний сайт UEFA.

Донецький "Шахтар" обіграв швейцарський "Базель" з рахунком 4:1. За гірників відзначилися Жуніор Мораес, Тайсон, Алан Патрік і Додо. На чотири м'ячі "Шахтаря" швейцарський клуб зміг відповісти лише одним голом Ріккі ван Вольфсвінкеля.

Своїм виходом до півфіналу Ліги Європи "Шахтар" встановив своєрідний рекорд — жодній команді за межами топ-5 ліг Європи не вдавалося вийти в півфінал ЛЄ більше разів, ніж гірникам. Для донецької команди це третій вихід у півфінал кубка в історії (з огляду на період, коли турнір називався Кубок УЄФА).

У наступній стадії Ліги Європи донецький "Шахтар" зіграє з міланським "Інтером". Матч відбудеться 17 серпня.

У другому чвертьфіналі зустрічалися англійський "Вулверхемптон" й іспанська "Севілья". Мінімальну перемогу здобув іспанський клуб — 0: 1 за рахунок голу Лукаса Окампоса.

На початку гри англійці не реалізували пенальті — помилка Рауля Хіменеса дорого коштувала "Вулверхемптону". У кінцівці зустрічі "Севілья" змогла розкрити оборону противника і вийти вперед. Єдиний гол і став у підсумку вирішальним.

У півфіналі "Севілья" зіграє з англійським "Манчестер Юнайтед". Матч відбудеться 16 серпня.

Нагадаємо, що за спеціальними правилами в цьому році чвертьфінали і півфінали проходять в одноматчевому форматі.

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