підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Анонсоване підвищення мінімальної зарплати обґрунтоване, - глава ради НБУ
10 серпня 2020, понеділок, 14:47 8
Економіка 2020-08-10T15:45:01+03:00
Українські Новини
Анонсоване підвищення мінімальної зарплати обґрунтоване, - глава ради НБУ

Анонсоване підвищення мінімальної зарплати обґрунтоване, - глава ради НБУ

Валерия Драгомирова
НБУ, Богдан Данилишин, Мінімальна зарплата, мінімалка, підвищення мінімальної зарплати
Зарплата
Зарплата

Попри те, що в в ЄБА заявляли, що підвищення "мінімалки" в кризу може призвести до збільшення кількості зарплат "в конвертах", глава ради Національного банку Богдан Данилишин заявляє, що анонсоване Кабінетом Міністрів рішення про підняття мінімальної заробітної плати відповідає сучасним потребам економікиє і є обґрунтованим. 

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

У повідомленні вказується, що Кабмін анонсував підвищення мінімальної заробітної плати з вересня 2020 року до 5 тис. гривень, з січня 2021 - до 6 тис. гривень і з липня 2021 - до 6,5 тис. гривень.

"На моє переконання, це рішення уряду є обгрунтованим і відповідає сучасним потребам вітчизняної економіки і державних фінансів. Цей крок буде сприяти вирішенню ряду структурних диспропорцій в економіці і стимулювати розвиток внутрішнього ринку" , - заявив Данилишин. 

За його словами, збільшення доходів українців дозволить збільшити споживання товарів і послуг, що, в свою чергу, буде стимулювати збільшення інвестицій в розширення виробництва як вітчизняними, так і зарубіжними стратегічними інвесторами.

Глава ради НБУ наголосив, що майже третина штатних працівників в Україні за всіма видами економічної діяльності отримує заробітну плату, розмір якої близький до мінімального значення.

При цьому сукупні витрати в середньому за місяць в розрахунку на одне домогосподарство в 1,5-2 рази вище.

"Оскільки саме з фонду оплати праці сплачується податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) і єдиний соціальний внесок (ЄСВ), виплата низькою офіційної заробітної плати дозволяє роботодавцю мінімізувати податкове навантаження на фонд заробітної плати" , - розповів глава ради НБУ.

За словами Данилишина, крок в напрямку підвищення мінімальної заробітної плати сприятиме виведенню частини фонду оплати праці з тіні і підвищення доходів державного бюджету.

За паритетом купівельної спроможності, тобто за обсягом товарів і послуг, які може придбати який отримує середню зарплату громадянин України з урахуванням рівня цін, Україна вдвічі поступається іншим країнам Європи.

"З огляду на те, що в 2019 році і в 1-му кварталі 2020 вперше в історії незалежності України заощадження населення набули від'ємного значення, державна політика, спрямована на підвищення рівня доходів громадян, є не тільки виправданою, а й необхідною" , - підкреслив він.

Як повідомляли Українськi Новини, станом на поточний момент мінімальна щомісячна зарплата становить 4 723 гривні без вирахування податків.

Крім того, в травні заборгованість із виплати заробітної плати  збільшилася на 4,9% порівняно з 1 травня до 3 142,792 млн гривень.

Більше новин про: НБУ Богдан Данилишин Мінімальна зарплата мінімалка підвищення мінімальної зарплати

НБУ продовжує купувати валюту на міжбанку...
Глава Ради НБУ Данилишин за зміну всього правління...
Зеленський пропонує з вересня збільшити мінімальну...
Підвищення "мінімалки" в кризу може призвести до з...
Ціна на електроенергію в Україні зросла ще на 12%
В одному з дитсадків Черкас виявили коронавірус
Новини
"Одеса - не Бейрут!". У порту Південний мітингували проти зберігання майже 10 тис. тонн селітри під відкритим небом 15:52
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Київ забезпечить соціальні категорії захисними наборами від COVID-19, – Кличко 15:41 Відео
У Тихановської запропонували Лукашенку перемовини 14:59
Анонсоване підвищення мінімальної зарплати обґрунтоване, - глава ради НБУ 14:47
АМКУ не має законного права відмовити у задоволенні нашої спільної з китайськими партнерами заявки на концентрацію акцій ПАТ "Мотор Cіч", - DCH 14:33
більше новин
Нацкорпус оголосив про участь у місцевих виборах та презентував кандидатів у депутати до Одеської міськради 21:25
Львівський авіаремонтний завод знаходиться на межі банкрутства, - ЗМІ 12:05
Реформа ДАБІ. Експерт розповів, як страхування будівництва може замінити держперевірки 13:27
Сподіваємося, що здоровий глузд переможе і штучні обмеження знімуть, - заява Skyrizon по ситуації з "Мотор Січ" 11:23 Документ
АМКУ не має законного права відмовити у задоволенні нашої спільної з китайськими партнерами заявки на концентрацію акцій ПАТ "Мотор Cіч", - DCH 14:33
більше новин
Гривня зміцнилася. Курс валют від НБУ на понеділок 05:00
Ціна на електроенергію в Україні зросла ще на 12% 12:13
Явка понад 50%: ЦВК Білорусі оголосив президентські вибори такими, що відбулися 15:18
Захворюваність на коронавірус другий день поспіль знижується 09:30
Зеленський сподівається, що Білорусь буде дотримуватися демократичних стандартів для виходу з кризи 09:45
більше новин
Під час акцій протесту в Білорусі затримали близько 3 тис. людей
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok