Анонсоване підвищення мінімальної зарплати обґрунтоване, - глава ради НБУ

в ЄБА заявляли, що підвищення "мінімалки" в кризу може призвести до збільшення кількості зарплат "в конвертах", г Попри те, що влава ради Національного банку Богдан Данилишин заявляє, що анонсоване Кабінетом Міністрів рішення про підняття мінімальної заробітної плати відповідає сучасним потребам економіки є і є обґрунтованим.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

У повідомленні вказується, що Кабмін анонсував підвищення мінімальної заробітної плати з вересня 2020 року до 5 тис. гривень, з січня 2021 - до 6 тис. гривень і з липня 2021 - до 6,5 тис. гривень.

"На моє переконання, це рішення уряду є обгрунтованим і відповідає сучасним потребам вітчизняної економіки і державних фінансів. Цей крок буде сприяти вирішенню ряду структурних диспропорцій в економіці і стимулювати розвиток внутрішнього ринку" , - заявив Данилишин.

За його словами, збільшення доходів українців дозволить збільшити споживання товарів і послуг, що, в свою чергу, буде стимулювати збільшення інвестицій в розширення виробництва як вітчизняними, так і зарубіжними стратегічними інвесторами.

Глава ради НБУ наголосив, що майже третина штатних працівників в Україні за всіма видами економічної діяльності отримує заробітну плату, розмір якої близький до мінімального значення.

При цьому сукупні витрати в середньому за місяць в розрахунку на одне домогосподарство в 1,5-2 рази вище.

"Оскільки саме з фонду оплати праці сплачується податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) і єдиний соціальний внесок (ЄСВ), виплата низькою офіційної заробітної плати дозволяє роботодавцю мінімізувати податкове навантаження на фонд заробітної плати" , - розповів глава ради НБУ.

За словами Данилишина, крок в напрямку підвищення мінімальної заробітної плати сприятиме виведенню частини фонду оплати праці з тіні і підвищення доходів державного бюджету.

За паритетом купівельної спроможності, тобто за обсягом товарів і послуг, які може придбати який отримує середню зарплату громадянин України з урахуванням рівня цін, Україна вдвічі поступається іншим країнам Європи.

"З огляду на те, що в 2019 році і в 1-му кварталі 2020 вперше в історії незалежності України заощадження населення набули від'ємного значення, державна політика, спрямована на підвищення рівня доходів громадян, є не тільки виправданою, а й необхідною" , - підкреслив він.

Як повідомляли Українськi Новини, станом на поточний момент мінімальна щомісячна зарплата становить 4 723 гривні без вирахування податків.

Крім того, в травні заборгованість із виплати заробітної плати збільшилася на 4,9% порівняно з 1 травня до 3 142,792 млн гривень.