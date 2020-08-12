Зорепад Персеїди-2020: астрологи розповіли, що чекає всіх знаків зодіаку в цей період

В ніч з 12 на 13 серпня очікується пік зорепаду Персеїди . Астрономічне явище вплине на усі знаки зодіаку – комусь воно принесе успіх і натхнення, а хтось сьогодні зіткнеться з труднощами. Астрологи детально розповіли , що чекає на представників знаків зодіаку.

Овен

У Овнів 12 серпня очікується творчий злет. Представники цього знака стануть дуже емоційними, тому їм варто якомога рідше показувати оточуючим своє невдоволення. Краще направляти внутрішні сили в творче русло. Овнам вдасться вирішити давні проблеми та негаразди.

Телець

Представникам цього знака 12 серпня пощастить знайти неймовірну харизму. Особливо позитивною вона стане в любовній сфері. Потрібно спрямувати всі свої сили на пошуки другої половинки. Тельцям вдасться також справити хороше враження на ділових партнерів.

Близнюки

Близнюкам варто займатися тим, що вони люблять найбільше. Потрібно більше спілкуватися, проводити час в русі, в пошуках нових захоплень. 12 серпня пік зорепаду Персеїд подарує Близнюкам неймовірну силу духу і бажання стати краще. Не виключено, що на горизонті з'являться нові цілі.

Рак

Ракам необхідно провести цей день в оточенні близьких: друзів, родичів, дітей, другої половинки. Це ідеальний день для того, щоб показати всім свою любов і отримати її у відповідь. Також ці знаки будуть дуже продуктивними у середу. Потрібно зайнятися незавершеними справами.

Лев

Левам пік зорепаду подарує відмінний настрій і захист від токсичних людей. Це прекрасний день для роботи, відпочинку, покупок, подорожей. Леви будуть особливо яскравими, щасливими і дуже привабливими. Особливу увагу представникам цього знаку варто приділити своїй зовнішності.

Діва

Дівам варто якомога більше думати про хороше. Важливо зберігати впевненість в собі, так як це ідеальний день для матеріалізації думок. Персеїди завжди допомагають Дівам досягати бажаних цілей набагато швидше, ніж звичайно.

Терези

У Терезів 12 і 13 серпня стануть ідеальними днями для покупок. Коли падаючі зірки Персеїд досягають пікових значень, Терезам починає усміхатися фінансова удача. Це виражається також в прирості прибутку в бізнесі і на роботі. У ці дні є всі шанси перевиконати план.

Скорпіон

У Скорпіонів 12 серпня стане сильнішою і без того потужна інтуїція. Цей день буде дуже продуктивним і вдалим для тих Скорпіонів, що не побояться прийняття важливих рішень. Настає час перегляду життєвих принципів. Вдасться перемогти тривожні думки і вирішити дилеми.

Стрілець

Стрільцям астрологи радять бути більш наполегливими в любові і справах. Потрібно залишатися собою в будь-яких ситуаціях, творити більше добра і переходити від слів до дій. День вдалий для нових починань, примирення з близькими. Персеїди допоможуть розставити правильно життєві пріоритети.

Козеріг

12 серпня Козерогам ні в якому разі не можна пасувати перед труднощами. Енергія зорепаду допоможе людям цього знака зодіаку стати для оточуючих прикладом для наслідування, заробити більше авторитету і поваги серед начальства, колег, друзів.

Водолій

В цей яскравий і сприятливий день астрологи радять Водоліям бути гранично уважними до всього того, що відбувається. Потрібно залишатися залученими в усе. Багато проблем вирішаться самі собою. Персеїди активізують приховані резерви енергії.

Риби

12 серпня Риб чекає потужний позитивний імпульс. Можливі приємні знайомства, підвищення привабливості та харизми, посилення пам'яті. Астрологи радять сфокусуватися на найважливіших справах. Можна з головою зануритися в справи, роботу або присвятити себе любові, романтиці, спілкуванню.

Як повідомляли Українські Новини, 7 серпня відбувся інгрес Венери в новий знак зодіаку. Планета змінює своє положення і переходить в знак Рака, вона пробуде там до 6 вересня.

Також синоптик прогнозує, що погода поточного тижня буде відповідати народному календареві, який стверджує, що Перший Спас - 14 серпня - це згадка про осінь, тобто очікуються нетривалі похолодання.