Сьогодні вночі пік зорепаду Персеїд: коли і де краще спостерігати за яскравим метеоритним дощем

Вночі з 12 на 13 серпня на небі можна буде спостерігати метеорний потік, який щорічно з'являється з боку сузір'я Персея, тоді як в серпні Венера опиниться ближче до Землі. Найкраще потік буде видно до кінця тижня.

Персеїди є чи не найдинамічнішим, стабільним і численним метеорним потоком, що досягає свого максимуму кожного року в серпні. Починається все дійство зазвичай з 17 липня і закінчується 24 серпня. Протягом піку кількість метеорів, що згорають в атмосфері, може досягати в середньому чисельності від 50 до 120 на годину, пише StreetAstronomyUA.

Умови спостереження у 2020 році

У 2020 році пікове значення кількості метеорів на годину (ZHR), що може побачити людина на темному незасвічену вогнями небі становить 50-70 метеорів на годину. Така кількість метеорних частинок, що очікується в цьому році, є типовою. Слід згадати, що бували роки сплесків активності, як у 2016 році, коли кількість метеорів досягала 120-150 на годину.

Ночі напередодні й після піку також буде багата на метеори. Поганою новиною є те, що Місяць буде досить яскравим (47.13%) і затьмарить своїм світлом не надто яскраві метеори — але це набагато краще, ніж торішній повний Місяць. Тому найкращим часом для спостереження будуть ранкові години 12 і 13 серпня. Врахуйте це, якщо в ніч піку активності передбачатиметься погана погода, чи щось інше може перешкодити вашому спостереженню.

Яскраве місячне світло не буде заважати насолодитися болідами — великими вогненно-яскравими метеорними тілами, що залишають за собою яскраві сліди в атмосфері з розпечених в атмосфері газів різного кольору.

Метеорний дощ Персеїди відбувається щороку, коли Земля проходить через орбіту комети Свіфта-Туттля. Ядро комети становить близько 26 кілометрів. Останнє зближення з Землею було в 1992 році, а наступне очікується в 2126 році. Хоча комета і наближається до Землі лише один раз на 133 роки, але через її хвіст наша планета проходить щорічно. І саме уламки породи, що вилетіли з ядра цієї комети, потрапляючи в атмосферу Землі, спалахують в ній, як зірки. З'являються вони поблизу сузір'я Персея, через що і отримали таку назву. Персеїди краще видно в Північній півкулі Землі і в середніх широтах, ближче до тропіків.

Як спостерігати?

Для спостереження Персеїд не потрібні астрономічні прилади, тому насолодитися нічним видовищем може будь-хто. Мінімальні вимоги до спостерігача — вибрати найменш штучно освітлене місце з найбільшою оглядом неба, виділити на спостереження кілька годин свого часу.Особливість метеорного потоку у тому, що куди б ви не дивилися — шанс побачити метеор Персеїд є завжди, але якщо дивитися в бік радіанта — ділянки неба, з якої метеори "вилітають" — можна побачити ще більше яскравих метеорних частинок.

Радіант Персеїд розташований поблизу сузір'я Персея, в північно-східній ділянці неба. Для того, щоб краще зорієнтуватися — знайдіть, мабуть, найбільш візуально відоме сузір'я Кассіопеї (буква W в небі) і дивіться, що від нього ліворуч і трохи нижче - саме там знаходиться точка, з якої будуть вилітати метеори — радіант потоку.

Радіант метеорного потоку. джерело http://vsenebo.blogspot.com/

Спалахувати вони будуть в різних ділянках неба, тому їх можна буде побачити і високо над головою, і навіть в південній та західній області неба. Температура спалаху, а отже згоряння, буде залежати від величини частинки і швидкості, з якою вона входить у земну атмосферу. До речі — середня швидкість Персеїд близько 60 км \ с, а розмір від декількох десятих сантиметра.

Земля вже зараз починає проходити через потік частинок комети. Тому окремі метеори можна побачити кожну ніч, починаючи з 17 липня. Їх кількість поступово зростатиме до 12 серпня, а потім зменшуватиметься до 24 серпня.

Раніше Українські Новини повідомляли, 4 липня відбувся великий парад планет — вони вишикувалися на одній стороні, за якими можна було спостерігати неозброєним оком.