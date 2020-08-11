Сьогодні донецький "Шахтар" зіграє в чвертьфіналі Ліги Європи. Де дивитися матч

Триває догравання єврокубкових матчів сезону 2019-2020, які були припинені навесні в зв'язку з пандемією коронавірусу. Сьогодні, 11 серпня, відбудуться два матчі залишилися чвертьфіналу Ліги Європи. Про це повідомляє офіційний сайт UEFA.

Донецький "Шахтар" зіграє зі швейцарським "Базелем". Гірникам буде протистояти одна з найкращих оборонних ліній цього розіграшу Ліги Європи - з 10 матчів, проведених в цьому сезоні єврокубка, швейцарці програли лише одного разу, а в 7 матчах взагалі не пропустили жодного м'яча. У 10 матчах "Базель" пропустив 4 голи, а забив - 20.

Матч "Шахтар" - "Базель" відбудеться в Гельзенкірхені, Німеччина, на "Фельтінс-Арені". Судити буде відомий англійський арбітр Майкл Олівер. Телетрансляція розпочнеться о 22:00 на каналі "Футбол 1".

У другому сьогоднішньому матчі зустрінуться англійський "Вулверхемптон" і іспанська "Севілья". Міцна англійська команда, яка в минулому сезоні англійської Прем'єр-ліги зуміла попсувати нерви лідерам чемпіонату, побореться з "Севільєю", яка за останні 15 років 5 разів виходила в чвертьфінал Кубка УЄФА/Ліги Європи, і кожен раз ставала переможцем турніру.

Матч відбудеться в Дуйсбурзі, Німеччина, на стадіоні "Шауінсланд Райзен-Арена". Розсудить команди італійський рефері Даніеле Орсато. Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2" о 22:00.

Нагадаємо, що за особливими правилами, введеним для доігровок єврокубків в цьому році, чвертьфінали і півфінали пройдуть в одноматчевої форматі.

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