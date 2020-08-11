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11 августа 2020, вторник, 13:18 805
Силовые структуры 2020-08-11T13:45:02+03:00
Українські Новини
За сутки коронавирусом в ВСУ заболели 14 человек

За сутки коронавирусом в ВСУ заболели 14 человек

Ольга Фандорина
ВСУ, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в ВСУ
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Пока после спада на выходных снова растет количество новых случаев COVID-19, в Вооруженных силах коронавирусом болеет 303 человека, за прошедшие сутки, 10 августа, зарегистрировано 14 новых случаев заболевания.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Медицинских сил Вооруженных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 10:00 11 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 303 человека. Всего за время пандемии выздоровели 697 человек, летальных исходов - 6", - говорится в нем.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 677 человек.

Согласно сообщению, количество военнослужащих, у которых заканчивается срок изоляции в ближайшие 3 суток, составляет 189.

За прошедшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находятся 2 человека (Военно-медицинский клинический центр Центрального региона - 1 военнослужащий и Казатинская ЦРБ - 1 военнослужащий).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 12 человек (Львовская область - 10 военнослужащих, Житомирская - 1 военнослужащих и Киевская - 1 работник ВСУ).

Как сообщали Українськi Новини, 9 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 008 до 81 957, количество умерших от заболевания - на 25 человек до 1 922.

8 августа было выявлено 1 119 новых случаев заболевания, 7 августа – 1 489 новых случаев, 6 августа - 1 453 новых случая.

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