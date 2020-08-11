У Києві затримали організатора схеми розкрадання зерна з Держрезерву на мільйонному хабарі

Затримання на хабарі в мільйон.

Затримання на хабарі в мільйон.

Після того, як через зникнення зерна з Держрезерву на суму понад 800 млн гривень, які повинні були знаходитися в фонді Держрезерву, і які нібито з'їли миші, завели кримінальну справу, правоохоронні органи затримали радника директора одного з підприємств Державного агентства резерву за підозрою в отриманні 1 млн гривень хабаря.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національної поліції, передають Українськi Новини.

Підозрюваний вимагав хабар за надання підроблених документів, що дають право отримати зерно зі складів державного підприємства.

Затримання на хабарі в мільйон.

Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції за участю Офісу генерального прокурора і оперативного супроводу Служби безпеки України затримали підозрюваного.

Установлено, що радник директора одного з державних підприємств Держрезерву, використовуючи підроблені документи, створив злочинну схему заволодіння майном Держрезерву третіми особами.

За 1 млн гривень хабаря він надав приватному підприємцю підроблені документи про отримання від підконтрольної йому юридичної особи на зберігання в склади держпідприємства пшениці масою 1300 тонн.

Хабар за крадіжку зерна.

При цьому пшениця на склад так і не поступила.

Надалі приватний підприємець міг звернутися з отриманими підробленими документами в Держрезерв і отримати нібито передане їм на зберігання зерно пшениці.

Таким чином підозрюваний повинен був надати можливість заволодіти сільгосппродукцією, яка належить державі і зберігається на цьому державному підприємстві, на загальну суму близько 8 000 000 гривень.

Дії затриманого кваліфіковані за ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодекса.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Як повідомляли Українськi Новини, в ході аудиту Державного агентства резерву була виявлена ​​недостача зерна на суму більше ніж 800 млн гривень.