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11 серпня 2020, вівторок, 21:22 6
Суспільство 2020-08-11T22:09:33+03:00
Українські Новини
Міхалок із "Ляпіса" виступає з концертами в Одесі під час протестів у його рідній Білорусі

Міхалок із "Ляпіса" виступає з концертами в Одесі під час протестів у його рідній Білорусі

Надежда Комендантова
Білорусь, Мінськ, вибори в Білорусі, протести в Білорусі
Сергій Міхалок у середу виступить у нічному клубі Одеси. Фото: facebook.com
Сергій Міхалок у середу виступить у нічному клубі Одеси. Фото: facebook.com

Білоруського музиканта Сергія Міхалка (вокаліста "Ляпис Трубецкой" і BRUTTO), широко відомого своїм хітом "Воїни світла", який став чи не гімном українського Майдану, розкритикували за те, що він зберігає мовчання під час кривавих протестів на батьківщині, під час яких в лікарні потрапили більш як 200 осіб.

Як пише "Країна", нервові коментарі земляків з'явилися під його відео на YouTube-каналі.

"Гей!" Воїн світла "! Ти де сховався? Твоя країна горить. Як ніколи потрібні твої пісні", - пише один з користувачів.

"Сергій Володимирович, не на часі відмовчуватися! Ви потрібні людям! Зараз якраз той переломний момент і такі люди, як ви, якраз потрібні як мотиватор тим сміливцям, які ризикнули виступити проти узурпатора!" - волає інший користувач.

"Серьога, так відповідай людям, всі чекають твоєї мови. Живе Білорусь" - закликає третій.

А у своєму Facebook музикант на цю мить згадує про минулі дні. Зокрема, остання його публікація - це фото середини 90-х років. Пост викликав обурення у прихильників "воїна світла".

"Сергій, Вам там просили передати що в Білорусі відбуваються тексти ваших пісень", - пише в коментарі якась Катерина Ядова.

"Вкрай дивна відсутність реакції у можливо найавторитетнішого, шановного білоруса і, здавалося, громадянина, який щиро переживає за долю своєї батьківщини. Дуже шкода, Сергій, що ви вирішили мовчати в такий період", - шкодує користувач Дмитро Майстренко.

Скріншот поста

Судячи за постами в Instagram, у розпал білоруських протестів Сергій Міхалок знаходиться в Україні. На кількох останніх постах у геолокації відзначені Одеса і Одеська область. Варто відзначити, що в Instagram музиканта відключена можливість коментарів.

Як з'ясувалося, музиканта, якого так чекають в Білорусі найближчим часом почують українці. На середу, 12 серпня, у Сергія Міхалка запланований концерт в одеському модному нічному клубі "Ібіца".

В анонсі йдеться, що глядачі почують усі хіти в одному шоу.

"Воїн Світла (Світу - це не ім'я, хоча хто знає) завтра виступає в НК "Ібіца"(Одеса). Тому що революції революціями, а робота роботою", - написав в соцмережі блогер Денис Гороховський.

Як повідомляли Україньскі Новини, в Білорусі  на другий день протестів затримали більш як дві тисяч осіб. Протести почалися через незгоду громадян з результатами екзит-полу, згідно з якими, Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів.

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