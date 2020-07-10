У Центрі громадського здоров'я розповіли, скільки випадків туберкульозу виявили в червні

Туберкульоз в Україні виявили у 1 199 осіб у червні. Фото: pixabay

Туберкульоз в Україні виявили у 1 199 осіб у червні. Фото: pixabay

У червні зареєстровано 1 199 випадків туберкульозу. А у квітні було зареєстровано 1 254 випадки туберкульозу. Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

"У червні 2020 року в Україні зареєстровано 1 199 випадків туберкульозу", - сказано в ньому.

При цьому у 971 пацієнта туберкульоз зареєстровано вперше.

228 пацієнтів зареєстровано рецидив, 22 пацієнти відновили лікування після перерви, 82 пацієнти почали повторне лікування після невдалого.

Серед пацієнтів, у яких в червні зареєстровано туберкульоз, переважають чоловіки (831 випадок), жителі міст (771 випадок).

Наголошується, що 300 пацієнтів, що почали лікування мультирезистентного туберкульозу.

Всього станом на червень лікувався від туберкульозу 15 371 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, вчені вважають, що у світі близько 1,4 мільйона людей можуть померти від туберкульозу через боротьбу з коронавірусом.

Також у червні було зареєстровано 1 467 нових випадків вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), у 374 осіб діагностовано синдром набутого імунодефіциту (СНІД).