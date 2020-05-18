За місяць в Україні зареєстровано 1 254 випадки туберкульозу

У квітні зареєстровано 1 254 випадки туберкульозу в той час, як у світі від туберкульозу можуть померти 1,4 млн осіб через боротьбу з коронавірусом.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

"У квітні 2020 року в Україні зареєстровано 1 254 випадки туберкульозу", - сказано в ньому.

При цьому у 1 043 пацієнтів туберкульоз зареєстровано вперше.

211 пацієнтів зареєстровано рецидив, 18 пацієнтів відновили лікування після перерви, 84 пацієнти почали повторне лікування після невдалого.

Всього станом на квітень від туберкульозу лікувалося 17 849 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, у січні був офіційно зареєстровано 2 461 випадок туберкульозу.

В 2018 році за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), туберкульоз став найбільш смертоносним захворюванням у світі, випередивши синдром набутого імунодефіциту (СНІД).

Раніше в Чернівецькій області закрили три протитуберкульозних санаторії для дітей і дорослих.

Крім того, австралійські медики протестували вакцину від туберкульозу в якості протидії коронавирусу.