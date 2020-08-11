ОПЗЖ вимагає, щоб СБУ забезпечила безпеку місцевих виборів на всій підконтрольній території України

Парламентська фракція "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) звернулася до голови Служби безпеки України Івана Баканова із вимогою забезпечити належні безпечні умови для організації та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року на всій підконтрольній Україні території.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

Опозиціонери наголосили, що постановою Центральної виборчої комісії (ЦВК) від 8 серпня 2020 року №161 "Про неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької та Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року" півмільйона громадян Донецької та Луганської області позбавлені права обирати своїх представників до органів місцевого самоврядування.

"Скасування виборів до органів місцевого самоврядування на території Донецької та Луганської областей є обмеженням та порушенням громадянських прав і свобод передбачених Конституцією України. Звертаємося до вас як до голови Служби безпеки України та вимагаємо забезпечити належні безпечні умови для організації та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року на всій підконтрольній Україні території, включаючи: у Донецькій області - Світлодарську, Торецьку, Волноваську, Ольгинську, Вугледарську, Мирненську, Сартанську, Авдіївську, Мар'їнську і Очеретинську обєднані територіальні громади та Луганській - Горську, Лисичанську, Попаснянськуї, Сєвєродонецьку, Нижньотеплівску, Станично-Луганську, Широківську та Щастинську громади та захистити конституційні право громадян Донецької та Луганської областей на вільне волевиявлення", – вказано у зверненні, що підписали співголови фракції ОПЗЖ Юрій Бойко та Вадим Рабінович.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше ЦВК дійшла висновку про неможливість проведення місцевих виборів у 18 територіальних громадах Донецької та Луганської областей. Вибори вібудуться 25 жовтня.