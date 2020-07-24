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24 липня 2020, пʼятниця, 16:49 7
Шоу-бізнес 2020-07-24T18:30:03+03:00
Українські Новини
Alyona Alyona скинула 10 кілограм і поділилася своїм секретом схуднення

Alyona Alyona скинула 10 кілограм і поділилася своїм секретом схуднення

Валентин Дзюбенко
дієта, Alyona Alyona, Схуднення
Alyona Alyona. Фото: @alyona.alyona.official
Alyona Alyona. Фото: @alyona.alyona.official

Відома українська хіп-хоп виконавиця Alyona Alyona, яка раніше виклала свої фотографії в купальнику і розповіла про своїх думках про жінок в репі, післ ятого, як кинла собі виклик, уже схудла на 10 кілограм. Про це вона повідомила на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

Крім того, реперша розповіла про те, що саме вона робить для того, щоб скинути вагу.

У червні цього року артистка повідомила своїм шанувальникам про свої плани схуднути на 29 кілограм. На той момент її вага становила 127 кілограм. Число "29" було обрано не випадково. Виконавиця пов'язала його зі своїм віком – напередодні їй виповнилося 29 років. Alyona Alyona тоді уточнила, що стає стрункою вона не збирається, їй хочеться кинути собі виклик.

Alyona Alyona показала свою вагу після початку схуднення. Фото: instagram/alyona.alyona.officialAlyona Alyona показала свою вагу після початку схуднення. Фото: instagram/alyona.alyona.official

Реперша підійшла до питання серйозно і першим ділом звернулася до дієтолога. Результати аналізів показали, що артистка перебуває за кроу від цукрового діабету. Крім того, у неї присутні різні відхилення в роботі печінки, а також нестача йоду і вітаміну D.

Саме консультацію у лікаря-спеціаліста Alyona Alyona назвала тим важливим моментом, з якого треба починати процес схуднення. Той підхід до харчування, який був у артистки раніше, і який вона сама вважала правильним, виявився абсолютно не тим, що їй було потрібно. "Робити зріз за станом здоров'я – обов'язок кожного перед самим собою!", – написала співачка у своєму Instagram.

Рэперша показала своє фото з імпровізованими гантелями. Фото: instagram/alyona.alyona.officialРэперша показала своє фото з імпровізованими гантелями. Фото: instagram/alyona.alyona.official

Тепер Alyona Alyona прокидається о 6 ранку, їсть за чітко визначеним графіком і лягає спати не пізніше 11 вечора. Про особливості своїх тренувань та фізичних навантажень реперша пообіцяла розповісти в своєму наступному пості.

Нагадаємо, що Олена Савраненко, більш відома як Alyona Alyona, колишня вихователька у дитсадку в Київській області, швидко стала популярною завдяки своїм епатажним текстів на соціальну тематику.

Її дебютний альбом вийшов у квітні минулого року.

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