На авіаквитки ввели додатковий збір: як змінилися ціни на перельоти

В Повітряному кодексі Верховна Рада закріпила державний збір в два долари з авіакомпаній за кожного пасажира, який вилітає з України. Закон набрав чинності 7 серпня 2020 року. Ставка за кожну тонну вантажу на внутрішніх рейсах становитиме $2,5, на міжнародних - $10. Ставка державіазбору за кожного пасажира на рейсах усередині України становить $0,5, на міжнародних рейсах - $2. Відповідно до прийнятого закону, державний авіаційний збір стягуватимуть з авіаперевізників. Про те, як відіб'ється це на ціні на авіаквитки, повідомляє The Page.

Квитки національних авіаперевізників можуть подорожчати на $0,5-2 долари.

Авіаційний юрист Андрій Гук в коментарі Avianews повідомив, що міжнародні авіакомпанії, які літають в Україну, вже включають аналог збору у вартість квитка окремим рядком під позначенням UD. Але у випадку з національними перевізниками, наприклад МАУ, квитки можуть подорожчати на $0,5-2. Це може статися через те, що авіакомпанія зараз не враховує збір в ціні квитка.

В яких випадках авіазбори не стягуються:

Авіазборів не стягуватимуться при перевезенні вищих посадових осіб, офіційних делегацій, гуманітарної допомоги, дітей до двох років, пасажирів з сервісними квитками, пасажирів, які здійснюють транзитний переліт. Виняток становлять також польоти, які пов'язані із забезпеченням проведення робіт із ліквідації наслідків стихійного лиха, і санітарні авіарейси.

Якщо авіакомпанія не сплатить авіазборів протягом 30 днів, вона не тільки не зможе відкрити новий маршрут, поповнити свій флот літаком, а й потрапити під санкції.

Куди відправляються гроші:

Авіаційний збір спрямовуватиметься до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях.

Як повідомляли Українські Новини, тим часом, в липні трафік в повітряному просторі України скоротився на 68,3%.



А світові авіакомпанії готуються до повного відновлення перельотів не раніше 2024 року .