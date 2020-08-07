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07 августа 2020, пятница, 09:26 773
Общество 2020-08-07T09:27:41+03:00
Українські Новини
В Украине начали брать сбор за вылет пассажиров

В Украине начали брать сбор за вылет пассажиров

Валерия Драгомирова
Сбор, авиарейсы, Госсбор, Сбор за вылет
Самолет. Фото: pixabay
Самолет. Фото: pixabay

С сегодняшнего дня, 7 августа, в Украине начали брать сбор за вылет пассажиров. Соответствующий закон вступил в силу в пятницу. Об этом сообщают Українські Новини. 

Закон вчера опубликовали в издании "Голос Украины", и он вступил в силу со дня, следующего за днем обнародования.

Данный документ закрепляет в терминологическом аппарате Воздушного кодекса понятие "государственный сбор с субъекта авиационной деятельности" и определяет особенности взимания госпошлины за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправляемого или прибывающего в аэропорт.

Так, в случае осуществления воздушных перевозок в пределах Украины ставка госсбора за пассажира составляет 0,5 доллара, при вылете из Украины - 2 доллара, за каждую тонну груза в пределах Украины - 2,5 доллара, за тонну груза в случае осуществления международных перевозок - 10 долларов.

Как сообщали Українські Новини, в июле трафик в воздушном пространстве Украины сократился на 68,3%

Тем временем мировые авиакомпании готовятся к полному возобновлению перелетов не раньше 2024 года.

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