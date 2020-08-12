Найбільша зарплата у суддів Конституційного Суду в липні - майже 400 тис. гривень

За липень 2020 року 14 суддів Конституційного Суду отримали від 34,7 тис. гривень до 400 тис. гривень зарплати. Посадові оклади всіх суддів становили 197 тис гривень у той час, як глава Конституційного Суду Олександр Тупицький за липень отримав 64 тис. гривень зарплати .

Про це йдеться у відповіді на запит Українських Новин Конституційного Суду.

З огляду на встановлених змінами до держбюджету-2020 тимчасових обмежень по зарплаті (не більше ніж 47 230 гривень), суддівські винагороди за липень у суддів КС становили від 8 тис. до 38 тис. гривень.

Ці обмеження не поширюються на матеріальну допомогу, відпускні та лікарняні.

Відпускні за липень у суддів становили - від 23 тис. гривень до 388,5 тис. гривень.

Заступник голови КС Сергій Головатий за липень отримав: 38 тис. гривень винагороди (відпускних не було), суддя Віктор Городовенко - 34 714 гривень, суддя Ірина Завгородня - 38 тис. гривень, суддя Олександр Касмінін - 26 448 гривень винагороди і 49 638 гривень відпускних, суддя Віктор Колісник - 23 142 гривні винагороди і 373 232 гривні відпускних, суддя Віктор Кривенко - 21 489 гривень винагороди і 255 тис. гривень відпускних, суддя Василь Лемак - 21 241 гривню винагороди і 319 087 гривень відпускних, суддя Олександр Литвинов - 38 тис. гривень винагороди (відпускних не було), суддя Володимир Мойсик - також тільки 38 тис. винагороди, суддя Олег Первомайський - 34 714 гривень винагороди і 23 тис. гривень відпускних, суддя Сергій Сас - 8 тис. гривень винагороди і 388,5 тис. гривень відпускних,суддя Ігор Сліденко - 28 101 гривню винагороди і 332 316 гривень відпускних, суддя Петро Філюк - 29 754 гривні винагороди і 262 332 гривні відпускних, суддя Галина Юровська - 38 тис. гривень винагороди (відпускних не було).

На даний момент в КС працює 15 суддів, 3 посади вакантні.

Відповідь КС на запит УН

Як повідомляли Українські Новини, зарплату депутатів, прокурорів, суддів, наглядових рад та керівництва держкомпаній скоротили на період карантину.

Тим часом, Верховна Рада має намір розглянути на позачерговому пленарному засіданні у вівторок, 25 серпня збільшення мінімальної зарплати з 4,7 тис. до 5 тис. гривень.