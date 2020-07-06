Ніякої другої, російської, у нас бути не може — не тому, що її не треба вивчати, її не треба знати, — Данилов

Секретар РНБО Олексій Данилов не вважає, що українцям потрібно знати російську мову. А говорячи про другу державну мову, зазначив, що це повинна бути англійська, хоча кожен восьмий українець підтримує такою російську.

Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".

"Є речі, наприклад, питання мови - це дуже важливе, принципове питання для держави. Ніякої другої, російської, у нас бути не може - не тому, що її не треба вивчати, її не треба знати. Якщо ми говоримо про Україну - це має бути тільки державна українська мова", - сказав він.

За словами Данилова, в Україні повинен бути другою мова - англійська.

"Повинна бути друга мова в Україні? Звичайно, повиненна бути. Але це повинна бути англійська мова, яка повинна вивчатися, починаючи з дитячого садка. Всі громадяни України, якщо ми хочемо бути в цивілізованому світі, повинні знати, використовувати англійську мову. Це обов'язкова річ", - заявив секретар РНБО.

Як повідомляли Українські Новини, 40% опитаних українців Київським міжнародним інститутом соціології хочуть, щоб російськомовним дозволили навчатися російською мовою.

Крім того, майже половина українців упевнена, що російська мова в нашій країні є історичним надбанням, яке варто розвивати.