підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
06 липня 2020, понеділок, 14:16 10
Суспільство 2020-07-06T15:30:03+03:00
Українські Новини
Ніякої другої, російської, у нас бути не може — не тому, що її не треба вивчати, її не треба знати, — Данилов

Ніякої другої, російської, у нас бути не може — не тому, що її не треба вивчати, її не треба знати, — Данилов

Валерия Драгомирова
Бугримова Яна, РНБО, російська мова, Олексій Данилов
Олексій Данилов. Фото: facebook.com/Alexey Danilov
Олексій Данилов. Фото: facebook.com/Alexey Danilov

Секретар РНБО Олексій Данилов не вважає, що українцям потрібно знати російську мову. А говорячи про другу державну мову, зазначив, що це повинна бути англійська, хоча кожен восьмий українець підтримує такою російську.

Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".

"Є речі, наприклад, питання мови - це дуже важливе, принципове питання для держави. Ніякої другої, російської, у нас бути не може - не тому, що її не треба вивчати, її не треба знати. Якщо ми говоримо про Україну - це має бути тільки державна українська мова", - сказав він.

За словами Данилова, в Україні повинен бути другою мова - англійська.

"Повинна бути друга мова в Україні? Звичайно, повиненна бути. Але це повинна бути англійська мова, яка повинна вивчатися, починаючи з дитячого садка. Всі громадяни України, якщо ми хочемо бути в цивілізованому світі, повинні знати, використовувати англійську мову. Це обов'язкова річ", - заявив секретар РНБО.

Як повідомляли Українські Новини, 40% опитаних українців Київським міжнародним інститутом соціології хочуть, щоб російськомовним дозволили навчатися російською мовою.

Крім того, майже половина українців упевнена, що російська мова в нашій країні є історичним надбанням, яке варто розвивати.

Більше новин про: Бугримова Яна РНБО російська мова Олексій Данилов

Українською мовою вдома спілкуються менш як 50% оп...
Попри дощі, в РНБО побоюються посухи в країні...
Надбавки, премії та доплати: хто з силовиків отрим...
Велика Британія офіційно підтвердила, що міністр Д...
Київ дозволив кафе і кінотеатрам працювати після 22:00
У Києві знову зменшилася захворюваність на коронавірус за добу
Новини
Буславець нібито "за усним дорученням Зеленського" зібрала ДТЕКівців вирішити поставки вугілля на "Центренерго" 15:33 Документ
Одеський припортовий завод за рік вийшов на рекорд за обсягом експорту продукції 15:23
Рішення з усіх НС першого півріччя приймав і реалізовував Аваков, — ЗМІ 15:17
ДБР направило до суду обвинувальний висновок щодо ексдепутата Пашинського 15:13
Лещенко отримує в "Укрзалізниці" по 350 тис грн на місяць, хоча інші його колеги — в 2 рази більше 15:11
більше новин
Офіс Президента вирішив карати за прослуховування чиновників після зливу записів про вчинення злочину Саакашвілі, - ЗМІ 09:17
Політтехнолог Петров прогнозує загострення конфлікту з Росією вже в цей вівторок 15:26
Прогрестех-Україна допоможе ХАІ збільшити кількість майбутніх інженерів 09:55
Аграрії закликають Раду підтримати законопроєкт 3656: ПДВ на рівні 14% поверне кошти на розвиток та виведе галузь з "тіні" 12:21
Екс-держуповноважена АМКУ: звільнення Терентьєва - одна з найкращих ініціатив Президента 09:31
більше новин
Укрлендфармінг. Фото: Укрлендфармінг
"Укрлендфармінг" Бахматюка блокує САП з вимогами до прокурорів виконати рішення суду і зупинити терор компанії 09:00
Київ готовий до пом'якшення карантину. Які області не відповідають критеріям послаблення 10:23
Решітка. Фото: pixabay
Не мали права на в'їзд у країну. В аеропорту Афін 17 українців затримали і відправили в ізолятор 10:27
Обстріл. Фото: mukachevo.net
У Закарпатській області з гранатомета обстріляли комплекс відпочинку 10:44
Кількість проведених ПЛР-тестів на коронавірус за добу зменшилася майже на третину 11:26
більше новин
Зеленський скасував кримінальну відповідальність за водіння у нетверезому стані
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok