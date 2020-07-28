Данілов вважає пандемію коронавірусу першою біологічної світовою війною

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов вважає пандемію коронавірусу першої біологічної світовою війною.

Про це він сказав у ефірі телеканалу "Украина24", передають Українські Новини.

"Пандемія внесла свої корективи. З урахуванням того, що сталася перша біологічна світова війна..., ми поки не можемо сказати, хто її, скажімо так, там "роздмухував", але що це перша біологічна війна...Чому? Тому що вона охопила весь світ. Хто в цьому винен — це питання вже другого ряду. Ми на це питання зараз не можемо дати відповідь, як це все сталося, але те, що сьогодні весь світ страждає від цієї хвороби, весь світ страждає від цієї пандемії — це факт", 51 заявив Данілов.

Він зазначив, що у всьому світі через пандемію люди позбавляються робочих місць, немає розвитку економіки, немає багатьох речей, до яких людство звикло, особливо страждають авіаційна галузь і туризм.

Данілов сказав, що з січня при апараті РНБО створена цілодобова робоча група, яка відстежує розвиток ситуації з коронавірусом у світі.

Він також зазначив, що в апараті РНБО є система програмного прогнозування розвитку ситуації з коронавірусом в Україні, і нинішня ситуація у Львівській області та в Києві підтверджує прогнози на 94-95%.

З слів Данілова, в РНБО розуміють, що і коли відбуватиметься, а української медицини вже зараз є підготовлені лікарі і розуміння лікування, вона повинна витримати ті виклики, які несе коронавірус і сезонний грип восени.

Як повідомляли Українські Новини, Данілов займає посаду секретаря РНБО з жовтня 2019 року.

У березні він заявив, що поширення коронавірусу Covid-19 стався в результаті витоку в закритій лабораторії в китайському Ухані.