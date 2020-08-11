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11 серпня 2020, вівторок, 13:18 4
Силові структури 2020-08-11T14:00:02+03:00
Українські Новини
За добу на коронавірус в ЗСУ захворіли 14 осіб

За добу на коронавірус в ЗСУ захворіли 14 осіб

Ольга Фандорина
ЗСУ, Коронавірус, Covid-19, коронавірус в ЗСУ
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Водночас з тим, як в Україні знову зростає добовий приріст хворих, в Збройних силах на коронавірус за минулу добу, 10 серпня, захворіли 14 осіб до загальних 303 випадків зараження.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби командування Медичних сил Збройних сил в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Станом на 10:00 11 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 303 людини. Всього за час пандемії одужали 697 осіб, летальних випадків - 6", - йдеться в ньому.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) знаходяться 677 осіб.

Згідно з повідомленням, кількість військовослужбовців, у яких закінчується термін ізоляції в найближчі 3 доби, становить 189.

За минулу добу зареєстровано 14 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них в установах охорони здоров'я знаходяться 2 людини (Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону - 1 військовослужбовець і Козятинська ЦРЛ - 1 військовослужбовець).

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 12 осіб (Львівська область - 10 військовослужбовців, Житомирська - 1 військовослужбовців і Київська - 1 працівник ЗСУ).

Як повідомляли Українськi Новини, на флагмані українських Військово-морських Сил — фрегаті F-130 "Гетьман Сагайдачний" знайшли випадки захворювання COVID-19, моряків відправили на карантин.

Тим часом, за прогнозом МОЗ, в жовтні-листопаді в Україні почнеться друга хвиля коронавірусу.

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